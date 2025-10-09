HANAのNAOKOと伊藤沙莉が日本マクドナルド“三角チョコパイ”のTVCMで披露したダンスの、チャレンジ動画が公開された。

【動画】これが“実力の暴力”！HANA・NAOKO＆伊藤沙莉のキレキレダンス【動画】“三角チョコパイ”のTVCM

■HANA・NAOKO＆伊藤沙莉、アイコンタクトしながら息ぴったりに踊る

現在放送中の新TVCM『いちごの暴力♡』篇では、美しい紅葉が広がる秋らしい景色の中、NAOKOと伊藤が息ぴったりにキレキレのダンスを披露。伊藤はHANAの大ファンであることを公言しており、撮影時はまさかの共演に感激していたようだ。

あらたに公開された“三角チョコパイ”ダンスの動画は、白い壁を背景としており、よりふたりの踊りの細部を堪能できる内容。HANAの楽曲「Drop」の振付の一部も盛り込まれており、ふたりは楽しそうにダンスを繰り広げていく。

HANAのプロデューサー・ちゃんみなから授けられた“実力の暴力”（実ボ）というフレーズで知られるNAOKOは、余裕たっぷりに常人離れした体幹の強さで安定したダンスを披露。伊藤も負けじとキレのいいダンスで魅了していく。中盤では横向きで視線を合わせ、それぞれ自由なバイブスで踊って思わず笑顔に。その後も細かい動きを見事に表現し、最後はターンしてから華麗な回し蹴りを決めた。

投稿には「SAIRI＆NAOKOのキレキレダンスにご注目ください。（みなさんも踊ってみてください）」とテキストが添えられており、あまりの難度の高さに「踊らせる気なくて好き笑」「イヤイヤ…無理だってw」「できるか～笑」というリアクションが相次いだ。また「さすがのキレキレ」「体幹えぐいって」「2人ともキレキレで可愛い」「一挙手一投足目が離せない」「さすが実ボ」「NAOKOがキレキレなのはもちろん、それについてく伊藤沙莉のスゴさよ」「まったく軸がブレないNAOKOと楽しそうすぎる沙莉ちゃん」と、ふたりのダンスを讃える声が多く寄せられている。

■動画：TVCM「三角チョコパイ『いちごの暴力♡』篇 30秒」