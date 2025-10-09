◇ア・リーグ 地区シリーズ第4戦 ブルージェイズ5―2ヤンキース（2025年10月8日 ニューヨーク）

ブルージェイズは8日（日本時間9日）、ヤンキースとのア・リーグ地区シリーズ第4戦に勝利を収め、対戦成績3勝1敗として9年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ（ALCS）進出を決めた。

総力で勝ち切った。初回、ヤンキースの新人右腕から1死二塁の好機を作ると3番・ゲレロが右翼線に先制打。1―1の同点に追いつかれて迎えた5回には無死から連打で一、三塁とし、1番・スプリンガーが中犠飛を放ち、勝ち越し。2―1の7回には2死二、三塁から2番・ルークスが中前に2点適時打を放つなど、着実に得点を重ねた。

投手陣の奮闘が光った。ブルペンデーとなったこの試合、先発のバーランドが1回1/3を無失点の好投でスタートを切ると、2番手・フルハーチは同点ソロこそ浴びたが、1回を投げ、アウトは全て三振で奪った。ドミンゲス、ラウアー、ロドリゲス、リトル、フィッシャーと無失点のリレーを続け、最後は8回1死一、二塁から登板した8番手・ホフマンが回またぎで締めくくった。

“奇策”も機能した。シュナイダー監督は2―1の6回1死、ジャッジに対し、申告敬遠を選択。同点の走者を与えてまでも、メジャーを代表する長距離打者との勝負を避けた。ラウアーが続くベリンジャーを確実に左飛に仕留め、バトンを受けたロドリゲスは四球を出しながらもチザムを二ゴロに打ち取り、この回無失点。勝負手を繰り出し、それを確実に生かした。

同一リーグの“ライバル”を蹴落とし、ALCS進出を決めた。32年ぶりワールドチャンピオンを目指し、一丸で進む。