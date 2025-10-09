¡ÚRIZIN¡ÛÊ¿ËÜÏ¡¤«¤é¡ÈÂÐÀïÍ×µá¡É¤µ¤ì¤¿µ×ÊÝÍ¥ÂÀ¡Ö°úÂà¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡×¡¡Âç³¢Æü¤Ç¤ÎÉüµ¢Àï¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¿´µ»ÂÎ¤¬À°¤Ã¤Æ¤«¤é¡×
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤Îµ×ÊÝÍ¥ÂÀ¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÇÂç³¢ÆüÂç²ñ¤Ç¤ÎÉüµ¢Àï¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ëÊ¿ËÜÏ¡¤«¤é¡ÖÎ®ÀÐ¤ËÉüµ¢Àï¤ÏÍîÁª¤¿¤³¾Æ¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤µ¤»¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈX¤Ç¡ÈÂÐÀïÍ×µá¡É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤Î°Õ¸þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£Éüµ¢Àï¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¤â¡¢¼£ÎÅ¤Ï·ÑÂ³Ãæ¤ÈÌÀ¤«¤¹
µ×ÊÝ¤Ï7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ËÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤«¤éÈæÎãÂåÉ½¤È¤·¤Æ½ÐÇÏ¤·ÍîÁª¡£ÅêÉ¼ÆüÁ°Æü¤Ë¡ÖÍîÁª¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤ë³Ð¸ç¤Ç¤¹¡×¤ÈÁªµó¤Ë¤«¤±¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÁªµó¤ÇÅöÁª¤·¤¿¤é¡¢Ç¯Æâ¤ËÊ¿ËÜÏ¡Áª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤ò´õË¾¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¿ËÜÀï¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÈÂÐÀïÍ×µá¡É¤ò¼õ¤±¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÂç³¢ÆüÂç²ñ¤Ç¸½¥Õ¥§¥¶ーµé²¦¼Ô¤Î¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê¥¥ë¥®¥¹¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤Î¤±¤¬¤ò¸½ºß¤â¼£ÎÅÃæ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¿´µ»ÂÎ¤¬À°¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Þ¤¿¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÉüµ¢Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¼«¿È¤ÎÈ¯¸ÀÄÌ¤ê¡Ö°úÂà¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿µ×ÊÝ¡£¤·¤«¤·³ÊÆ®µ»Éüµ¢¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö°ìÅÙ°úÂà¤·¤è¤¦¤¬¡¢ÆóÅÙ°úÂà¤·¤è¤¦¤¬Ã¯¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤è¤¦¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿¤é³Ð¸ç¤È¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤È´¤¯¡×¤ÈÉüµ¢¸å¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¢£Ê¿ËÜ¡¢°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤È¥¥Ã¥¯ÂÐ·è¤Î²ÄÇ½À¤â¡©
ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÛ¤È¤ä¤ëÊý¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢Ê¿ËÜÀï¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸«¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¥¥Ã¥¯½Ð¿ÈÆ±»Î¤ÎÆó¿Í¤À¤È¡ÊMMA¤Ï¡ËÈùÌ¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤Ê¤é¥¥Ã¥¯¥ëー¥ë¤Ç¤ä¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¸µK-1¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤äÊ¿ËÜ¤È¤Î¥¥Ã¥¯ÂÐ·è¤âÌÌÇò¤¤¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
µ×ÊÝ¤Ï8Æü¡¢Ê¿ËÜ¤ÎX¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¨¤§UFCÊÂ¤ß¤Ë¸¡ºº¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡©¥Î¥¸¥â¥Õ¤«¤é¤ÏÆ¨¤²¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¡£7Æü¤ËÂÐÀïÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿RIZIN3Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥¤¥ë¥Û¥à¡¦¥Î¥¸¥â¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ò²óÈò¤·¡¢µ×ÊÝÀï¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿Ê¿ËÜ¤ò¡È¸ý·â¡É¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐÀï¤Ë¸þ¤±¤¿Î®¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
µ×ÊÝ¤ÎÍîÁª¸å¤Ë¤ÏÊ¿ËÜ¤¬¡Ö¸½Ìò°úÂà¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡¢¡Ö´ó¤êÆ»¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯½àÈ÷¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÈéÆù¤ò¸ò¤¨¤¿Åê¹Æ¤ò¤·¡¢ÂÐÀï¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÎ¾¼Ô¤Î¡ÈÉüµ¢Àï¡É¤ÏÂç³¢Æü¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£