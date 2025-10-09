日経平均9日前引け＝反発、670円高の4万8405円 日経平均9日前引け＝反発、670円高の4万8405円

9日前引けの日経平均株価は反発。前日比670.94円（1.41％）高の4万8405.93円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は781、値下がりは772、変わらずは60。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を516.17円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が43.10円、ファストリ <9983>が33.94円、東エレク <8035>が28.28円、フジクラ <5803>が24.75円と続いた。



マイナス寄与度は12.37円の押し下げでトヨタ <7203>がトップ。以下、ホンダ <7267>が8.28円、バンナムＨＤ <7832>が7.17円、テルモ <4543>が7.14円、任天堂 <7974>が5.89円と並んだ。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、非鉄金属、証券・商品、ガラス・土石が続いた。値下がり上位には輸送用機器、倉庫・運輸、水産・農林が並んだ。



株探ニュース

