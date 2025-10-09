ETF売買動向＝9日前引け、ｉＦＥナ百有、ＭＸナスダクが新高値 ETF売買動向＝9日前引け、ｉＦＥナ百有、ＭＸナスダクが新高値

9日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比34.5％増の2334億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同45.0％増の1837億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ新興国株式 <2520> 、上場インデックス米国株式 <1547> 、グローバルＸ ＵＳ テック・配当貴族 ＥＴＦ <283A> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００米国株 ＥＴＦ <1655> 、ＳＭＴ ＥＴＦ カーボン・エフィシェント日本株 <2642> など83銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日本株配当ローテーション <435A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> など11銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が5.41％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が4.39％高、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> が3.58％高、Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ <2553> が3.03％高と大幅な上昇。



一方、ＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1490> は4.48％安と大幅に下落した。



日経平均株価が670円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1180億7800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金は1213億2200万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が162億6300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が95億5100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が92億3400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が91億3600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が85億7400万円の売買代金となった。



