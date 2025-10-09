フィリーズのカイル・シュワーバー外野手は8日（日本時間9日）、敵地でのドジャース戦に「2番DH」で先発出場。4回表に今ポストシーズン初安打となる同点本塁打を放った。

■「まだ着弾していないかも」

フィリーズ連敗で迎えた地区シリーズ第3戦、ここまで不調に喘いでいた本塁打王に待望の一発が飛び出した。

1点を追う4回表、先頭打者で打席に入ったシュワーバーは、相手先発・山本由伸投手の3球目フォーシームを豪快にフルスイング。真ん中高めへ甘く入った1球を見逃さず、完璧に捉えた強烈な一打は、角度29度、速度117.2マイル（約188.6キロ）で敵地ドジャースタジアムの右翼スタンド上段へ飛び込む飛距離455フィート（約138.6メートル）の同点アーチとなった。

フィリーズ打線は、シュワーバーの本塁打で追いつくと、アレク・ボーム内野手の安打と守りのミスに乗じて勝ち越し。ブランドン・マーシュ外野手の犠飛でさらに追加点を挙げた。

MLB公式は、場外へ飛び出しそうな確信弾に興奮の様子。「シュワーバー、冗談だろ？この打球まだ着弾していないかもね」と投稿。動画を添えて、驚きの特大弾を速報で伝えた。

