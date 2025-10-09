東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ナノＭＲＮＡがS高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ナノＭＲＮＡがS高

9日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数259、値下がり銘柄数299と、値下がりが優勢だった。



個別ではＮＡＮＯ ＭＲＮＡ<4571>がストップ高。サイエンスアーツ<4412>は一時ストップ高と値を飛ばした。アストロスケールホールディングス<186A>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、ムービン・ストラテジック・キャリア<421A>、ブロードエンタープライズ<4415>、グローバルセキュリティエキスパート<4417>など13銘柄は年初来高値を更新。デジタルグリッド<350A>、ＦＩＸＥＲ<5129>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ＧｒｅｅｎＢｅｅ<3913>は値上がり率上位に買われた。



一方、海帆<3133>、はてな<3930>、ＺＵＵ<4387>が年初来安値を更新。デリバリーコンサルティング<9240>、データセクション<3905>、アイデミー<5577>、Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>、データホライゾン<3628>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

