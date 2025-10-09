　9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　118078　　　49.2　　　 40460
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 16263　　　46.0　　　　6552
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9551　　　40.2　　　 47960
４. <1360> 日経ベア２　　　　9234　　　 3.3　　　 160.7
５. <1321> 野村日経平均　　　9136　　　49.2　　　 50250
６. <1579> 日経ブル２　　　　8574　　　72.3　　　 435.6
７. <1540> 純金信託　　　　　7165　　　-3.4　　　 19445
８. <2036> 金先物Ｗブル　　　4059　　　49.7　　　157050
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　3657　　 100.3　　　　2394
10. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2252　　　46.5　　　　 264
11. <1306> 野村東証指数　　　2222　　　-2.8　　　3400.0
12. <1328> 野村金連動　　　　2080　　　 8.1　　　 14620
13. <1545> 野村ナスＨ無　　　2080　　 -40.1　　　 38710
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2015　　　86.2　　　 62110
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　1865　　 -24.9　　　 653.1
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　1765　　　97.6　　　 50050
17. <314A> ｉＳゴールド　　　1618　　 -14.0　　　 290.8
18. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1478　　　-4.4　　　 56420
19. <1330> 上場日経平均　　　1216　　　32.9　　　 50280
20. <1542> 純銀信託　　　　　1098　　　47.8　　　 22745
21. <1541> 純プラ信託　　　　1053　　　28.7　　　　8786
22. <1346> ＭＸ２２５　　　　1052　　 -65.7　　　 50280
23. <1329> ｉＳ日経　　　　　1038　　　70.2　　　　5034
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1019　　 -16.3　　　　2318
25. <2243> ＧＸ半導体　　　　 951　　 705.9　　　　2492
26. <1358> 上場日経２倍　　　 922　　 186.3　　　 76300
27. <2624> ｉＦ日経年４　　　 826　　6253.8　　　　4863
28. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 765　　 484.0　　　　 165
29. <1489> 日経高配５０　　　 755　　　29.9　　　　2556
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 735　　　77.5　　　2078.5
31. <425A> ＧＸ純金　　　　　 722　　 192.3　　　 330.0
32. <1655> ｉＳ米国株　　　　 703　　 -36.4　　　 742.4
33. <2625> ｉＦＴＰ年４　　　 680　　 235.0　　　　3248
34. <2845> 野村ナスＨ有　　　 664　　5433.3　　　3110.0
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 629　　　86.6　　　 59810
36. <1571> 日経インバ　　　　 548　　　 7.5　　　　 439
37. <1398> ＳＭＤリート　　　 505　　　54.9　　　1965.5
38. <1615> 野村東証銀行　　　 465　　 -35.9　　　 463.3
39. <2244> ＧＸＵテック　　　 442　　　 6.3　　　　3014
40. <380A> ＧＸ中国テク　　　 407　　　12.4　　　　1342
41. <1356> ＴＰＸベア２　　　 380　　　41.3　　　 192.9
42. <1308> 上場東証指数　　　 366　　 -19.6　　　　3361
43. <1651> ｉＦ高配４０　　　 350　　 215.3　　　　2430
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 343　　　 3.0　　　　1111
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 339　　　-7.6　　　 29655
46. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 324　　 -43.8　　　 648.9
47. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 321　　　-5.3　　　　3062
48. <2559> ＭＸ全世界株　　　 317　　　 4.6　　　 25030
49. <1494> Ｏｎｅ高配当　　　 275　　 243.8　　　 35740
50. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 264　　　 9.1　　　 335.1
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


