ETF売買代金ランキング＝9日前引け
9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 118078 49.2 40460
２. <1357> 日経Ｄインバ 16263 46.0 6552
３. <1458> 楽天Ｗブル 9551 40.2 47960
４. <1360> 日経ベア２ 9234 3.3 160.7
５. <1321> 野村日経平均 9136 49.2 50250
６. <1579> 日経ブル２ 8574 72.3 435.6
７. <1540> 純金信託 7165 -3.4 19445
８. <2036> 金先物Ｗブル 4059 49.7 157050
９. <2644> ＧＸ半導日株 3657 100.3 2394
10. <1459> 楽天Ｗベア 2252 46.5 264
11. <1306> 野村東証指数 2222 -2.8 3400.0
12. <1328> 野村金連動 2080 8.1 14620
13. <1545> 野村ナスＨ無 2080 -40.1 38710
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2015 86.2 62110
15. <1568> ＴＰＸブル 1865 -24.9 653.1
16. <1320> ｉＦ日経年１ 1765 97.6 50050
17. <314A> ｉＳゴールド 1618 -14.0 290.8
18. <1326> ＳＰＤＲ 1478 -4.4 56420
19. <1330> 上場日経平均 1216 32.9 50280
20. <1542> 純銀信託 1098 47.8 22745
21. <1541> 純プラ信託 1053 28.7 8786
22. <1346> ＭＸ２２５ 1052 -65.7 50280
23. <1329> ｉＳ日経 1038 70.2 5034
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1019 -16.3 2318
25. <2243> ＧＸ半導体 951 705.9 2492
26. <1358> 上場日経２倍 922 186.3 76300
27. <2624> ｉＦ日経年４ 826 6253.8 4863
28. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 765 484.0 165
29. <1489> 日経高配５０ 755 29.9 2556
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 735 77.5 2078.5
31. <425A> ＧＸ純金 722 192.3 330.0
32. <1655> ｉＳ米国株 703 -36.4 742.4
33. <2625> ｉＦＴＰ年４ 680 235.0 3248
34. <2845> 野村ナスＨ有 664 5433.3 3110.0
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 629 86.6 59810
36. <1571> 日経インバ 548 7.5 439
37. <1398> ＳＭＤリート 505 54.9 1965.5
38. <1615> 野村東証銀行 465 -35.9 463.3
39. <2244> ＧＸＵテック 442 6.3 3014
40. <380A> ＧＸ中国テク 407 12.4 1342
41. <1356> ＴＰＸベア２ 380 41.3 192.9
42. <1308> 上場東証指数 366 -19.6 3361
43. <1651> ｉＦ高配４０ 350 215.3 2430
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 343 3.0 1111
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 339 -7.6 29655
46. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 324 -43.8 648.9
47. <1671> ＷＴＩ原油 321 -5.3 3062
48. <2559> ＭＸ全世界株 317 4.6 25030
49. <1494> Ｏｎｅ高配当 275 243.8 35740
50. <1475> ｉＳＴＰＸ 264 9.1 335.1
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
