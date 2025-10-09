◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦 ドジャース―フィリーズ（2025年10月8日 ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が8日（日本時間9日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第3戦に先発。5回途中で降板した。

3回までは相手打線を無安打に抑えていたが、エドマンのソロで1点を先制した直後の4回に崩れた。先頭・シュワバーに2ボールからの3球目、やや高めの直球を完璧に捉えられ、右翼席へ同点アーチを浴びた。打たれた瞬間に右腕も思わず絶叫する飛距離455フィート（約138・7メートル）の特大弾で試合を振り出しに戻された。

続くハーパーにも左前打を許すと、ボームには中前打を浴び、中堅手・パヘスの三塁への送球が逸れ、一気にハーパーが生還。なおも1死三塁からマーシュに左犠飛を許し、あっという間に3点を失った。

さらに5回に先頭・ストットから連打を浴び無死一、二塁で一発を浴びたシュワバーを迎えたところで降板となった。2番手で左腕・バンダがマウンドに上がった。シュワバーの3球目に重盗を許し、無死二、三塁とさらにピンチは広がったが、シュワバーを空振り三振に仕留めると、ハーパーは右犠飛、ボームを申告敬遠で歩かせ満塁からマーシュを空振り三振に打ち取り、無失点でしのいだ。

山本は今季、フィリーズ戦は4月に1試合投げ、援護に恵まれず黒星を喫したものの6回3安打1失点と力投。シュワバー、ハーパーといった主軸を無安打に抑えた。

前日の会見でハーパーは「対戦したことを覚えていないんだ。申し訳ないね」と、とぼけたが、山本がメジャー移籍を目指した23年オフ、ビデオ通話でフィリーズに勧誘したこともあっただけにライバルを“挑発”し動揺を誘っていた。