¡ÚÃæÆü¡Ûº´Æ£Î¶À¤¤¬ÀïÎÏ³°¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×À¾Éð¤«¤é£¶·î¤Ë¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ
¡¡ÃæÆü¤Ï£¹Æü¡¢º´Æ£Î¶À¤ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡¢ÇßÄÅ¹¸ÂçÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££··î¤Ë±¦¸ª¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÇßÄÅ¤È¤Ï°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆºÆ·ÀÌó¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢µåÃÄ»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤¿º´Æ£¤Ï¡ÖºòÆüÏ¢Íí¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÃæÆü¤ËÍè¤Æ¡Ë£³¤«·î¤«¤é£´¤«·î¡£»×¤Ã¤¿À®ÀÓ¤â½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÃæÆü¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤Æ½éÆü¡Ê£¶·î£±£·Æü¡Ë¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤¹¤°¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºòÆü¤Îº£Æü¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º´Æ£¤Ï£¶·î£±£µÆü¤Ë¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÀ¾Éð¤«¤éÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¡£º£µ¨¤Ï£²£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£±³ä£¹Ê¬£·ÎÒ¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£³ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£