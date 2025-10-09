歌手の堀ちえみさんが、自身のブログを更新。浅草にできた店舗のデリバリーでランチを楽しんだことを報告しています。

【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「腸活！期待したいな」特製アサイー＆スムージーボウルを堪能「アールグレイのグラノーラも、香りが良くていい」





投稿によると、堀さんはいつもは神楽坂店のメニューを注文していましたが、今回は浅草店のメニューを試したそうです。「基本的に同じお店だと思うので、あまり変わらないとは思いますが、若干違うんですね〜」と感想を述べています。









今回のオーダーは、腸活バンブーチャコール「竹炭」とセサミン「黒ごま」のブラックスムージーボウルで、ベースを無糖のアーモンドミルクに変更したとのこと。さらにアールグレイの自家製グラノーラと玄米フレーク、くるみ、自家製アールグレイのグリークヨーグルト、ブルーベリーも追加したことを紹介しています。









堀さんは「アールグレイのグラノーラも、香りが良くていい」また、「アールグレイのグリークヨーグルトは紅茶の茶葉が入っているのが嬉しい」と評価。バンブーチャコールとセサミンのスムージーについては「独特な味ではあるけど、苦くもなくどちらかといえば甘め。お肌に良さそうであります。」と感想を述べ、「くるみととても合う」と組み合わせの良さも強調しています。









投稿の最後には「腸活！期待したいな」と締めくくり、健康意識の高さをうかがわせる内容となっています。







堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。



【担当：芸能情報ステーション】