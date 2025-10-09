±§º´Èþ¤¨¤êÄ¶¡Á¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡¼¡ª¤ªÉ÷Ï¤¤Ï£±Æü£´»þ´Ö¡ª£±¥á¡¼¥È¥ëÆÍÇË¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡½÷Í¥¤Î±§º´Èþ¤¨¤ê¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬¤Ä¤¤¤Ë£±£°£°¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££±¥á¡¼¥È¥ë¤ËµÚ¤ÖÌÓÎÌ¤Ï°µ´¬¤Î°ì¸ì¡£¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¿¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥±¥¢¤Ï¤É¤Î¤°¤é¤¤ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤«¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤Ï¡Ä¤³¤Î¤Û¤ÉÍè¼Ò¤·¤¿ËÜ¿Í¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¿¤Ð¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï
¡¡±§º´Èþ¡¡´óÉÕ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡¢¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÉÂµ¤¤ä»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¬È±¤ò¼º¤Ã¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥¦¥£¥Ã¥°ÍÑ¤Î¤¿¤á¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤ò¤·¤è¤¦¤È¡£¤½¤ì¤Ç¿¤Ð¤·»Ï¤á¤¿¤é¡¢È±¤¬Ä¹¤¤¤Î¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç£´¡Á£µÇ¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÆþÍá¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
¡¡±§º´Èþ¡¡¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ê»Ï¤á¤¿¤é£±²ó¤Ç£´»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥±¥¢¤Ë¤È¤Æ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÏÆ¬ÈéÍÑ¤ÈÌÓÀèÍÑ¤Ç£±Æü£²²ó¡£¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤â£¶¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ê£¶ÃÊ³¬¤¢¤ë¥±¥¢¤ÎÊýË¡¡Ë¤ÏÂÕ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡½¡½¥±¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤â¤¹¤´¤½¤¦¤À
¡¡±§º´Èþ¡¡·î¤Ë£²²ó¹Ô¤¯ÈþÍÆ±¡¤Ç¹ç·×£³Ëü¡Á£´Ëü±ß¡¢²Ã¤¨¤Æ¥Û¡¼¥à¥±¥¢¡ÊËèÆü¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ê¤É¡ËÂå¤ËÌó£³Ëü±ß¤Ê¤Î¤Ç£±¤«·î£¶Ëü¡Á£·Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´é¤è¤ê¤ª¶â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥±¥¢¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë
¡¡±§º´Èþ¡¡È±¤ÎÌÓ¤Î¥±¥¢¤ò£±²ó¤Ç¤â¥µ¥Ü¤ë¤È¼¡¤ÎÆü¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÄã¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦È±¤ÎÌÓ¤¬²æ¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÀÆü¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤Ë¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¿²¤°¤»¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë
¡¡±§º´Èþ¡¡È±¤Î½Å¤µ¤Ç¤¯¤»¤¬µÕ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Í¤ê¤È¤«¤è¤ê¤â½Å¤µ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤à¤·¤í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÈþÈ±¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È
¡¡±§º´Èþ¡¡Æü¾Æ¤±¤¬°ìÈÖ¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¥Ø¥¢¥´¥à¤Ï¥·¥ë¥¯°Ê³°¤Î¤â¤Î¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤ò·ë¤Ö¤È½ý¤à¤Î¤Ç»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ù¤ÆÆÈ³Ø¤Ç¡ÖÇã¤Ã¤Æ»î¤·¤Æ¡×¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½³¤Áô¤ï¤«¤á¤ÏÈþÈ±¤Ë¸ú²ÌÅª¤«
¡¡±§º´Èþ¡¡¤ï¤«¤á¤Ç¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£È±¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È¥¢¥ß¥Î»À¡£¤Ê¤Î¤Ç¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ÏËèÆü£³²ó°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï
¡¡±§º´Èþ¡¡ºÂ¤Ã¤¿»þ¤ËÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢È±¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÄË¤¤¤Î¤ÇÉáÃÊ¤Ï¤«¤ó¤¶¤·¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Åß¤ÏÈ±¤ò£±¼þ¼ó¤Ë´¬¤¤¤Æ¤«¤é¥³¡¼¥È¤òÃå¤Þ¤¹¡£È±¤ÎÌÓ¤¬¤¢¤ë¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¡½¡½¤¤¤ÄÀÚ¤ë¤Î¤«
¡¡±§º´Èþ¡¡¤ª»Å»ö¤ÇÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£»×¤¤¤Ã¤¤êÃ»¤¯¤·¤Æ¡¢¥Ü¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ÃÇÈ±¼°¤¬¤Ç¤¤ë¤°¤é¤¤ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£´é¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤¯¤Ê¤¤¤È¡ª
¡¡¡ù¤¦¤µ¤ß¡¦¤¨¤ê¡¡£±£¹£¹£·Ç¯£±£°·î£±£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÆýÍÄ»ù¤Î»¨»ï¡Ö¤¿¤Þ¤´¥¯¥é¥Ö¡×¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¥â¥Ç¥ë¤ò¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡££²£°£±£¹Ç¯¡¢£±£·£Ì£É£Ö£Å¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Õ¥§¥¶¡¼ÆüËÜ¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¾ÞºÇÍ¥½¨¾Þ¡ÊÀ¤³¦Âç²ñÍ¥¾¡¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢£²£´Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ö²¹Àô¥·¥ã¡¼¥¯¡×¡Ê¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¾å±ÇÃæ¡Ë¡¢£²£µÇ¯¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡§¶õ¤Î¶ÌºÂ¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£ÍèÇ¯¡Ö²¹Àô¥·¥ã¡¼¥¯£²¡×¤¬¸ø³«¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ð¥ì¥¨¡¢ÃåÊªÃåÉÕ¤±¡¢ÃãÆ»¡£¿ÈÄ¹£±£¶£³¥»¥ó¥Á¡£