¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬¼«¸ÊºÇÂ®ÆóÎÝÂÇÊü¤Ä¡¡£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÃÏ¶è£Ó½é¾¡Íø¤ÇÂè£´Àï¤Ø
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¥·¥«¥´¤Ç¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Î£Ì£Ä£Ó¡á£µ²óÀïÀ©¡ËÂè£³Àï¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£´¡½£³¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò£±¾¡£²ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢ÀèÈ¯¥¿¥¤¥è¥ó¤¬¤¤¤¤Ê¤ê°ì»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Îµ¾Èô¤Ç£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤ËÀèÆ¬¥Ö¥Ã¥·¥å¤¬±¦Íã¤Ø¥½¥í¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢£²ÈÖ¥Û¡¼¥Ê¡¼¤¬ÃæÁ°ÂÇ¡¢£³ÈÖ¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£ÀèÈ¯±¦ÏÓ¥×¥ê¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î£¶µåÌÜ¡¢£¹£³¡¦£µ¥Þ¥¤¥ë³°³Ñ¥·¥ó¥«¡¼¤ò±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø¹â¡¹¤È±¿¤Ö¤¬¡¢±¦Íã¼ê¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£´ÑµÒÀÊ¤«¤é¥¿¥áÂ©¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æó»à¸å¡¢£¶ÈÖ¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤¬±¦Á°£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£³¡½£±¤È¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£Ë½Åê¤Ç£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢£´¡½£±¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡£³²ó¡¢ÀèÆ¬¤Ï£³ÈÖ¼ê¤Îº¸ÏÓ¥¥ó¥¿¥Ê¤Î¥«¥¦¥ó¥È£³¡½£±¤«¤é¤Î£µµåÌÜ¡¢£¹£²¥Þ¥¤¥ë¤Î¿¿¤óÃæÄã¤á¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÂª¤¨¤ë¤ÈÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ïº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ£±£±£·¡¦£³¥Þ¥¤¥ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸å¼«¸ÊºÇÂ®¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ·Ñ¤·¤¿ÊÆ£Ô£Â£Ó¤Î²òÀâ¼Ô¤Ï¡ÖºÇ¶á£¹»î¹ç¤«£±£°»î¹ç¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤Û¤É¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤òÈô¤Ð¤¹Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥í¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤«¤éÊü¤¿¤ì¡¢¡Ê³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÊ¤¤¦¡Ë¥¢¥¤¥Ó¡¼¤Ë·ã¤·¤¯Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤â¤äÎëÌÚ¤ËÄ¹ÂÇ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¹¤ë¤È¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡ÖÈà¤Ï¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³£±£°»î¹ç¤Î¤¦¤Á£¹»î¹ç¤ÇÄ¹ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥Ï¥Ã¥×¤¬»Íµå¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ìÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£´¡½£²¤Î£µ²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ï£´ÈÖ¼ê¤Î±¦ÏÓ¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡££´¡½£³¤Î£·²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ï£¶ÈÖ¼ê¤Î±¦ÏÓ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤ËÍ·¥´¥í¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤È¤«ÂÇ¤Á¤¿¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç£¶ÈÖ¼ê¤Î±¦ÏÓ¥±¥é¡¼¤¬»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢ËþÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤â£·²ó¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¦¥¢¡¼¥º¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À£¹²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤Ç½ª¤¨¤¿¡£²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿Âè£³Àï¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡££²Ï¢¾¡¤·¤Æ£Î£Ì£Ä£ÓÆÍÇË¤À¡£