秋元真夏、デビュー13年迎え「大昔の私」公開「美少女」「今も昔も天使」と反響
【モデルプレス＝2025/10/09】元乃木坂46の秋元真夏が8日、自身のInstagramを更新。自身の懐かしい写真を公開した。
【写真】秋元真夏「大昔の私」「メイク濃」赤裸々公開
秋元は「デビュー13年 いつも応援してくれてるみなさん ありがとうございます」と感謝のメッセージを投稿。歯を磨いている写真とともに、過去のオフショットとして、前髪を厚めに下ろしスイーツを手にピースをする、あどけなさの残る姿を投稿した。また最後には「＃最後は大昔の私」「＃前髪分厚」「＃メイク濃」と3つのハッシュタグをつけ、過去の自分に茶目っ気たっぷりなツッコみも入れている。
この投稿に、ファンからは「13周年おめでとう」というお祝いの言葉とともに「ずっと応援してます」「今も昔も天使」「美少女」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】秋元真夏「大昔の私」「メイク濃」赤裸々公開
◆秋元真夏「大昔の私」公開
秋元は「デビュー13年 いつも応援してくれてるみなさん ありがとうございます」と感謝のメッセージを投稿。歯を磨いている写真とともに、過去のオフショットとして、前髪を厚めに下ろしスイーツを手にピースをする、あどけなさの残る姿を投稿した。また最後には「＃最後は大昔の私」「＃前髪分厚」「＃メイク濃」と3つのハッシュタグをつけ、過去の自分に茶目っ気たっぷりなツッコみも入れている。
◆秋元真夏の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「13周年おめでとう」というお祝いの言葉とともに「ずっと応援してます」「今も昔も天使」「美少女」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】