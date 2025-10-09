クマムシ佐藤大樹、22歳恋人のビキニ姿公開 川遊びショットに「幸せそう」「ラブラブ」の声
【モデルプレス＝2025/10/09】お笑いコンビ・クマムシの佐藤大樹が10月8日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿の恋人とのグランピングショットを公開した。
【写真】クマムシ佐藤、22歳恋人のビキニ姿
佐藤は「誕生日おめでとうグランピング 都内に自然を大満喫できるグランピング施設ありました」と記し、9月30日が誕生日だという22歳になった恋人との川遊びの様子やバーベキューをする一幕、テント内で「22 HAPPY BIRTHDAY」の文字のバルーンに囲まれティアラをつけた恋人の写真などを投稿。黒いビキニを着用し大きな水鉄砲を持った赤い髪の恋人の横で、佐藤が満面の笑顔で写る2ショットも披露した。
この投稿に、ファンからは「彼女さんお誕生日ですか？」「ハピバ」「幸せそう」「楽しそう」「ラブラブで微笑ましい」などと反響が寄せられている。
佐藤は、10月2日に出演したテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（毎週木曜24時〜）にて、「今幸せにしたい彼女がいます」と恋人と交際9ヶ月であることを明かしていた。（modelpress編集部）
