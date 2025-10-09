秋元康プロデュースの人気昭和歌謡グループ・MATSURIが2ndシングル「アガベの花」を10月8日にリリース、その発売記念イベントに700人ものファンが駆けつけた。

「アガベの花」のジャケット写真にも使われている黒の衣装に包まれて、1stシングル「アヴァンチュール中目黒」から歌い出した。続けて歌ったのは、MATSURIとして初めてプロデューサーの秋元康に書き下ろしてもらったオリジナル曲「今さらカッコつけてられねえ」。

デビューにいたるまでの長かった想いを噛み締めながら、 3曲目には今作の「アガベの花」を披露。この9ヶ月での成長した姿を見せて、駆けつけたファンと喜びを分かち合った。

この日に初めて披露したのは、カップリング曲「前を向いている」。フジテレビ「ぽかぽか」の企画で、兄弟グループ”SHOW-WA”とメジャーデビューをかけて対決。圧倒的に打ちのめされたMATSURIは、2ヶ月間で2万218票以上の署名を集めることでメジャーデビューを勝ち取った。そんなMATSURIに向けて秋元康が贈る、等身大の応援歌となっている。

1年以上前に同じステージに立った時の何倍にも増えたファンを見ながらこの曲を歌い、涙を堪えるメンバーの姿も。

MCの中でメンバーの柳田は「アガベの花は一生に一度咲くか咲かないかと言われている奇跡の花。2nd シングルをリリースできて、小さいかもしれないけど僕たちも花が咲いた気がします。しかしまだまだ目指したい夢があります。NHK紅白歌合戦の出場、日本武道館で単独公演。ここにいるみんなと一緒に、この小さな花を育てていきたい」と熱くのべた。

なお、リリースイベントは10月12日まで続く。

セットリスト アヴァンチュール中目黒今さらカッコつけてられねえアガベの花DIAMONDSジュリアに傷心前を向いている アヴァンチュール中目黒今さらカッコつけてられねえアガベの花DIAMONDSジュリアに傷心前を向いている

リリースイベント情報

10/9(木) ダイバーシティ東京 プラザ 2階 フェスティバル広場

16:00〜

10/10(金) アリオ橋本 1F グランドガーデン

1部：13:00〜 / 2部：16:00〜

10/11(土) ゆめタウン姫路 2階ゆめ広場

1部：13:00〜 / 2部：16:00〜

10/12(日) ゆめタウン佐賀 1Fセントラルコート

1部：13:00〜 / 2部：16:00〜

MATSURI 2nd Single「アガベの花」

2025年10月8日 Release 【CD+DVD】

AVCD-61596/B

価格：2,200円（税込）／2,000円（税抜）

初回封入特典：トレーディングカード(全7種中1種ランダム封入)

［CD］ アガベの花前を向いている愛のその重さ / 松岡卓弥(MATSURI)

［DVD］アガベの花 Music Video アガベの花 Making Movie アガベの花前を向いている愛のその重さ / 松岡卓弥(MATSURI)［DVD］アガベの花 Music Video アガベの花 Making Movie 【CD only（通常盤）】

AVCD-61597

価格：1,200円（税込）／1,091円（税抜）

初回封入特典：トレーディングカード(全7種中1種ランダム封入)

［CD］ アガベの花前を向いているブルーライト・ヨコハマ アガベの花前を向いているブルーライト・ヨコハマ 【CD only（ゆめタウン盤）】

AVC1-61620

価格：1,200円（税込）／1,091円（税抜）

封入特典：ゆめタウン特典会イベントご招待「参加券」各種・「ハズレ券」（全21種中1種ランダム封入）

［CD］ アガベの花前を向いているブルーライト・ヨコハマ アガベの花前を向いているブルーライト・ヨコハマ

◆MATSURI オフィシャルサイト