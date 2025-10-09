森崎ウィン×向井康二『（LOVE SONG）』、バンコクでの撮影の日々を収めたメイキング映像解禁
森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がダブル主演する日タイ共同制作映画『（LOVE SONG）』より、バンコクでの撮影の日々を収めたメイキング映像が解禁された。
【動画】『（LOVE SONG）』メイキング映像＜前編＞
世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとる本作は、東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命をつなぐ“ピュアラブストーリー”。異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点で描き出す。
トンジラー監督が日本デビュー作となる本作でダブル主演に迎えたのは、森崎ウィンと向井康二。さらに、及川光博、藤原大祐、齊藤京子、逢見亮太、筒井真理子ら日本人キャストのほかに、タイで若者を中心に人気を集める個性豊かなキャストが集結し、2人の恋の行方を彩る。主題歌は、Omoinotakeが『（LOVE SONG）』のために書き下ろした新曲「Gravity」。
撮影の合間でも、まるで“ソウタとカイ”のままのような森崎と向井。マッサージ店でのひざ枕やブランコでのバックハグに加え、本編の延長線上ではないオフの時間でも自然に寄り添い、思わずじゃれ合ってしまう2人の姿を収めたメイキング映像が解禁された。
クランクイン直後の森崎は「気候もそうですが、作品が始まった自分の情熱の熱さ、現場の熱さも感じて、まさに今は“アツい”という一言！」と気合十分。向井も「タイです。来ました！ もう（映像の）色味が違うでしょ」と、いつも以上にテンション高め。「僕的に（生まれ故郷の）タイは大事にしたい。（タイ人の）おかんも喜んでいるし」と、並々ならぬ思いで臨んでいることを明かした。
映像には、「人生初のタイなので、刺激的ですね」と“ミッチー”全開で気さくに応じる及川光博や、女装姿でのクランクインとなったミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーンのキュートな一幕、初日ならではの緊張をにじませるチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督、さらには逢見亮太がメイキングカメラを“彼女目線”に仕立てる遊び心まで収められている。
チャンプ監督の演出は通訳を介する場面が多く、当初は戸惑いがあったという森崎と向井。それでもしっかりと話し合いを行い、コミュニケーションを積極的に図ることで乗り越えた。チャンプ監督は「日本の俳優の方たちは、とても素晴らしい。誠実に向き合ってくれました。素晴らしいの一言です」と称賛を贈る。
互いの存在が演技の要になった瞬間も。森崎は「一人の時は言えなかったセリフが、コウちゃん（向井）が来るとすらっと言えた。あの不思議な感覚をどう説明したら分かるかな…」と振り返りつつ、向井の存在が森崎の演技に絶妙に寄与したシーンを「ぜひ本編を観て楽しんでいただきたい」と自信を見せる。向井も「（カイを演じるなら相手は）ウィンくんじゃないと出来ていなかった」と相思相愛。さらにチャンプ監督も「ソウタとカイに会っている気分で撮れました」と、ソウタとカイのキャスティングは2人以外に考えられないと満足げに語る。
エピソードも満載だ。ナイトマーケットでのデートシーンでは、屋台の“虫料理”を“あ〜ん”で食べさせ合うテイクに挑戦。実はチャンプ監督自身は虫を食べた経験が“ゼロ”だと発覚するも、片言の日本語で「オイシイデス」と背中を押す。シーンの撮影後、向井が“逆あ〜ん”でチャンプ監督にお返しすると、初めての味に思わず顔をしかめた監督が「sorry, sorry」と笑いながら謝り、現場は大爆笑に。
最後に、本作で日本映画デビューを飾るチャンプ監督は「誇らしく、嬉しく思っています」とコメント。日本に加え、タイでも3週間に及ぶ撮影を敢行したチャンプ監督は、本番前のテストを行わず、俳優の自然な演技をそのまま収めるスタイルを採用している。フレキシブルな撮影現場、そしてダブル主演の2人がオフでも醸し出す“親密な空気”。メイキング映像が物語る、“両片想い”のときめきに満ちた本作への期待が高まる。
映画『（LOVE SONG）』は、10月31日より全国公開。
【動画】『（LOVE SONG）』メイキング映像＜前編＞
世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとる本作は、東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命をつなぐ“ピュアラブストーリー”。異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点で描き出す。
撮影の合間でも、まるで“ソウタとカイ”のままのような森崎と向井。マッサージ店でのひざ枕やブランコでのバックハグに加え、本編の延長線上ではないオフの時間でも自然に寄り添い、思わずじゃれ合ってしまう2人の姿を収めたメイキング映像が解禁された。
クランクイン直後の森崎は「気候もそうですが、作品が始まった自分の情熱の熱さ、現場の熱さも感じて、まさに今は“アツい”という一言！」と気合十分。向井も「タイです。来ました！ もう（映像の）色味が違うでしょ」と、いつも以上にテンション高め。「僕的に（生まれ故郷の）タイは大事にしたい。（タイ人の）おかんも喜んでいるし」と、並々ならぬ思いで臨んでいることを明かした。
映像には、「人生初のタイなので、刺激的ですね」と“ミッチー”全開で気さくに応じる及川光博や、女装姿でのクランクインとなったミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーンのキュートな一幕、初日ならではの緊張をにじませるチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督、さらには逢見亮太がメイキングカメラを“彼女目線”に仕立てる遊び心まで収められている。
チャンプ監督の演出は通訳を介する場面が多く、当初は戸惑いがあったという森崎と向井。それでもしっかりと話し合いを行い、コミュニケーションを積極的に図ることで乗り越えた。チャンプ監督は「日本の俳優の方たちは、とても素晴らしい。誠実に向き合ってくれました。素晴らしいの一言です」と称賛を贈る。
互いの存在が演技の要になった瞬間も。森崎は「一人の時は言えなかったセリフが、コウちゃん（向井）が来るとすらっと言えた。あの不思議な感覚をどう説明したら分かるかな…」と振り返りつつ、向井の存在が森崎の演技に絶妙に寄与したシーンを「ぜひ本編を観て楽しんでいただきたい」と自信を見せる。向井も「（カイを演じるなら相手は）ウィンくんじゃないと出来ていなかった」と相思相愛。さらにチャンプ監督も「ソウタとカイに会っている気分で撮れました」と、ソウタとカイのキャスティングは2人以外に考えられないと満足げに語る。
エピソードも満載だ。ナイトマーケットでのデートシーンでは、屋台の“虫料理”を“あ〜ん”で食べさせ合うテイクに挑戦。実はチャンプ監督自身は虫を食べた経験が“ゼロ”だと発覚するも、片言の日本語で「オイシイデス」と背中を押す。シーンの撮影後、向井が“逆あ〜ん”でチャンプ監督にお返しすると、初めての味に思わず顔をしかめた監督が「sorry, sorry」と笑いながら謝り、現場は大爆笑に。
最後に、本作で日本映画デビューを飾るチャンプ監督は「誇らしく、嬉しく思っています」とコメント。日本に加え、タイでも3週間に及ぶ撮影を敢行したチャンプ監督は、本番前のテストを行わず、俳優の自然な演技をそのまま収めるスタイルを採用している。フレキシブルな撮影現場、そしてダブル主演の2人がオフでも醸し出す“親密な空気”。メイキング映像が物語る、“両片想い”のときめきに満ちた本作への期待が高まる。
映画『（LOVE SONG）』は、10月31日より全国公開。