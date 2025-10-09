『ばけばけ』「辻斬りかっ!?」“司之介”岡部たかしの衝撃ビジュアルにネット爆笑「お腹痛い」「反則」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第2週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」（第9回）が9日に放送され、父・司之介（岡部たかし）が衝撃的なビジュアルでお見合いの場に現れると、ネット上には「ガチ笑った、お腹痛い」「ヘンな声出た」「反則」といった声が相次いだ。
【写真】まげを切って存在感が増した司之介（画面奥）
トキのお見合いは、武士でいることにこだわり続ける司之介と祖父・勘右衛門（小日向文世）のせいで、破談になってしまう。仲人の雨清水傳（堤真一）とタエ（北川景子）は、また司之介たちのせいで破談にならないよう、トキに嫁入りを勧める。2人からの提案に感謝しつつもトキは、家族の一員として借金を返し、全員で幸せになりたいと打ち明け、嫁入りを断るのだった。
トキの思いを受け入れた傳とタエは、彼女と松野家のために再びお見合い相手を探すことを約束。程なくして2回目のお見合いが行われることとなる。
そして迎えたお見合い当日。トキたちが支度をする中、司之介が仕事へ行ったきり帰ってこない。間に合わないため、トキたちは司之介不在のまま、お見合いが行われる雨清水家の屋敷を訪れる。
そこでトキたちを待っていたのは、娘のために、理髪店でまげを切ってきた司之介。しかし失敗したのか、彼の姿はすっかり落武者のようになっている。想定外の事態に驚くトキたち。勘右衛門は思わず真剣な表情で「辻斬りかっ!? 辻斬りにあったのか!?」と動揺するのだった…。
まげを切り、衝撃的なビジュアルとなった司之介が映し出されると、ネット上には「まさかの落武者に吹いたw」「落武者すぎて…もうww」「ガチ笑った、お腹痛い」「朝っぱらからヘンな声出た」「落武者ヘアは反則」などの反響が寄せられていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
