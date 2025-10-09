◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が８日（日本時間９日）、２連勝で突破に王手をかけている地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦に先発し、４回０／３を６安打３失点で降板した。球数６７球、最速９７・１マイル（約１５６・３キロ）。５回を投げ切れなかったのは８月１１日（同１２日）の敵地・エンゼルス戦以来、レギュラーシーズンから数えて９試合ぶりだった。

序盤は快調だった。初回。１番ターナーのセーフティーバントを自ら処理すると、２死からハーパーに四球を与えたが、続くボームを中飛に仕留めて無失点の立ち上がり。２回も先頭マーシュがバントの構えで揺さぶってきたが、三ゴロに打ち取るなど３者凡退と落ち着いていた。３回まで無安打無失点、球数もわずか３６球だった。

しかし、エドマンのソロ本塁打で先制した直後の４回に崩れた。先頭のシュワバーに同点ソロを献上。今季本塁打と打点の２冠に輝いたスラッガーに９６・４マイル（約１５５・１キロ）直球を右翼席後方の屋根まで運ばれた。飛距離４５５フィート（約１３９メートル）の特大弾。今シリーズ無安打だったシュワバーを目覚めさせた山本は打たれた瞬間、マウンド上で絶叫した。さらに３番ハーパーに左前打を許すと、ボームの中前打でハーパーが一塁から三塁へ。中堅パヘスの三塁送球が悪送球となり、ハーパーが勝ち越しの生還を果たした。なおも１死三塁から５番マーシュの左犠飛で山本は瞬く間に３点を失い、逆転された。１イニング３失点は８月１１日の敵地・エンゼルス戦の５回以来。１試合に３失点したこと自体が８月１８日（同１９日）の敵地・ロッキーズ戦以来だった。

１―３の５回。先頭のストット、ターナーに連打を食らって無死一、二塁とされ、シュワバーを打席に迎えたところでベンチは２番手バンダへの交代を決断した。バンダはいきなり重盗を許し、二、三塁とピンチが拡大したが、シュワバーを空振り三振。ハーパーを浅い右飛に斬り、最後は２死満塁でマーシュを空振り三振と仕事を果たした。

山本は２年連続となる今年のポストシーズン（ＰＳ）で、最初はレッズとのワイルドカードシリーズ第２戦を任された。初回に味方の失策絡みで２点を失ったが、結局６回２／３を４安打２失点（自責０）９奪三振、メジャーでは自己最多の１１３球を投げて勝利投手となり、チームを地区シリーズ進出に導いた。今季は４年連続の地区優勝を決めた試合でも先発マウンドに上がっていた。

渡米２年目の今季は開幕投手を務め、３０試合で１２勝８敗、リーグ２位の防御率２・４９、被打率１割８分３厘はメジャートップとエースの働きを見せた。開幕からチームでは唯一ローテを守り切り、９月６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦では９回２死まで無安打無得点の快投。レギュラーシーズン最終登板となった同２５日（同２６日）の敵地・Ｄバックス戦では日本人史上７人目のシーズン２００奪三振にも到達した。

ルーキーとして初めて経験した昨年のＰＳは、パドレスとの地区シリーズ第１戦先発を任されたが、初回に３点を失うなど３回５安打５失点。それでも、勝てばリーグ優勝決定シリーズ進出、負ければ敗退という運命の地区シリーズ第５戦では５回２安打無失点と好投。ダルビッシュとの投げ合いを制し、この一戦が球団４年ぶりとなる世界一につながった。ヤンキースとのワールドシリーズ第２戦では７回途中１安打１失点で白星をマーク。昨年のＰＳは計４試合で２勝０敗、防御率３・８６だった。