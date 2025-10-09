◆Ｕ―２０Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 日本０―１フランス（８日・チリ）

日本がフランスと対戦し、延長戦の末に０―１で敗れ、０３年大会以来の８強進出を逃した。

試合を通して再三決定機を作り、バーに２本、ポストに１本阻まれたシュートを含めて何度もフランスゴールに迫ったがチャンスを生かせず。すると延長後半終了間際に自陣エリア内でハンドを取られ、このＰＫを決められて０―１で敗戦。選手たちはピッチに倒れ込んで涙に暮れた。主将のＤＦ市原吏音は「決めきるところで決められなかった。フランスはしっかり守って、最後決めきるところを決めた。今、受け入れるのは難しいですけど、これが世界の戦いだし、自分たちのベスト１６の壁と言われているところの弱さというか…悔しいです」と涙した。

８強だった０３年大会以降、出場５大会中４度敗退（１大会は１次リーグ敗退）してきた決勝Ｔ１回戦でまたも敗退。それでも、チームを束ねてきた主将として「船越ジャパンが結成して約２年間、この大会のために本当に頑張ってきましたし、自分たちならいけると信じてやってきた。本当に応援してくれる人、支えてくれ人、家族、チームメイト、あとは来てくれる人の支えがあってここまでこられた。胸を張って帰りたい」と話した。

今後は２８年ロス五輪を目指す戦いとなる。