歌手兼プロデューサーのKUSH（本名キム・ビョンフン、41）が、モデル出身プロデューサーのVVN（本名チャ・ヒョンジョン、32）と交際9年を経て結婚する。

2人の所属事務所であるTHEBLACKLABELは8日、「KUSHとVVNが11日に夫婦の契りを交わす」と発表し、「それ以外の詳細については公開することが難しい」と伝えた。

2人は2016年に交際を公式に認めた。知人の紹介で知り合い、音楽という共通の趣味を通じて恋人関係に発展したという。

2003年、レゲエデュオ「Stony Skunk」でデビューしたKUSHは、BIGBANG（ビッグバン）、2NE1（トゥエニィワン）などの楽曲を手掛けた歌手兼プロデューサーだ。人気Netflixアニメ映画『K−POPガールズ！ デーモン・ハンターズ』のオリジナルサウンドトラック（OST）『Soda Pop』の作曲・作詞にも名を連ねている。

VVNは2015年ファッション雑誌「CeCi」のコンテストで1位となりデビューしたモデル出身プロデューサーで、ガールズグループ少女時代のユリのいとことしても知られている。昨年はMnetオーディション番組『I−LAND2：N／a』にプロデューサーとして出演した。