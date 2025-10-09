分析初心者でもすぐに始められる！スタシル「ChatGPTであなたもできる、かんたんデータ分析入門」

データ分析導入支援サービスを行うスタシルが、データ分析を“数学なし”で実務に使う方法を手軽に学べる月額サブスクリプション「ChatGPTであなたもできる、かんたんデータ分析入門」の提供を2025年10月9日より開始。

ChatGPTを活用した独自メソッドで、中小企業や個人事業主、分析初心者でもすぐに始められる学習体験を提供します。

スタシル「ChatGPTであなたもできる、かんたんデータ分析入門」

サービス名：ChatGPTであなたもできる、かんたんデータ分析入門

提供開始日：2025年10月9日(木)

料金：月額4,950円(税込)／自動更新

申込みURL： https://portal.stasil.jp/p/plan

「データ分析は難しい」という先入観や、学習コスト、人材確保の難しさなど、データ分析導入には多くの障壁が存在します。

スタシルが提供を開始する「ChatGPTであなたもできる、かんたんデータ分析入門」は、これらの課題を解決し、誰でも実務で使えるデータ分析を始められるように設計された月額制の学習サービスです。

3つの提供価値

本サービスは、以下の3つのポイントでデータ分析学習をサポートします。

ポイント1｜数学を使わない独自メソッド

数式や証明に踏み込まず、『どの目的に、どのデータを、どう指示し、どう読むか』という4ステップを徹底。

目的の設定からChatGPTへの指示（プロンプト）、結果の解釈まで、実務で必要な勘所を身につけることができます。

ポイント2｜低価格の月額制(4,950円／月)

小さく始めて無理なく継続できる価格設定。

必要なときに必要なテーマだけをオンデマンドで学べるため、導入ハードルが低いのが特徴です。

ポイント3｜問い合わせ可＆常時アップデート

動画学習中に不明点があれば、サポート窓口に問い合わせが可能。

また、受講者の声やトレンドを反映し、分析テーマやテンプレート、事例が順次追加されるなど、サブスクリプションならではの継続的なアップデートが受けられます。

カリキュラム例と学び方の特徴

カリキュラムは、データ分析の全体像の把握から、ChatGPTの基本的な使い方、具体的な分析手法まで幅広くカバー。

データの大枠をつかむ：基礎統計・度数分布・ヒストグラムカテゴリー比較：箱ひげ図・クロス集計で差を把握数値間の関係：散布図・相関・単回帰分析

今後、クラスター分析やロジスティック回帰なども追加予定です。

「どのような時にどの分析を使うと良いか」という目的意識を重視し、必要なデータと指示（プロンプト）、出力結果の解釈に注力した内容となっています。

サンプルデータを使った実習も用意されており、実践的なスキルが身につきます。

想定ユーザー

本サービスは、以下のような方に特におすすめです。

中小企業の経営・マーケティング担当者、個人事業主“はじめてのデータ分析”に取り組むチームExcelやスプレッドシートは使うが、統計数式には抵抗がある方

ChatGPTの力を借りて、データ分析の第一歩を踏み出せる新しい学習サービス。

スタシルの月額サブスクリプション「ChatGPTであなたもできる、かんたんデータ分析入門」の紹介でした。

