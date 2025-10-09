築古アパートの空室対策プロモーションビデオを公開！山長

山長が、築古賃貸アパートオーナーの集客支援・収益改善を目的としたコンサルティング事業の一環として、空室対策に特化したプロモーションビデオを2025年10月1日に公開しました。

自社所有のアパート「グレイスロイヤル」で培ったリノベーションと集客のノウハウを凝縮し、空室に悩むオーナーへの支援強化を目指します。

公開日：2025年10月1日

プロモーションビデオURL：https://www.youtube.com/watch?v=hyE4b4_dGg

制作協力：株式会社アジアピクチャーズエンタテインメント

深刻化する賃貸業界の空室問題に一石

近年、賃貸業界では空室率の深刻化が問題となっています。特に山梨県では賃貸物件の空室率が25.8％と全国平均を大きく上回り、地方都市では人口減少も相まって、家賃を値下げしても空室が埋まらない厳しい状況が続いています。

こうした状況に悩む賃貸アパートオーナーの声が増える中、有限会社山長は自社物件での成功事例を元に、空室対策の新たな可能性を提示します。

築古アパートを魅力的な空間へ変貌させた「Elegant Room」プロジェクト

有限会社山長が所有する築26年のアパート「グレイスロイヤル」では、2019年に「Elegant Room」プロジェクトを実施。

ファッションセンスに敏感な30代前後の夫婦をターゲットに、「癒し」「カフェ風」「手作り感」をテーマにしたリノベーションを施しました。

その結果、単なる築古物件から魅力的な住空間へと変貌を遂げ、リノベーションした部屋では家賃を8〜10％アップ、一部リノベーションの部屋では家賃据え置きで募集。

2020年以降、成約期間の短縮に成功し、年間稼働率95％以上という驚異的な実績を4年間継続しています。

この成功は、リノベーションによって築年数の古さがデメリットにならないだけでなく、資産価値向上と収益性向上が可能であることを示しています。

プロモーションビデオで空室対策のヒントを提供

リノベーションの可能性に気づきながらも、具体的な方法に悩む賃貸オーナーは少なくありません。

そこで今回、有限会社山長がこれまで実施してきた空室対策リノベーションのノウハウを凝縮したプロモーションビデオを制作し公開。

動画では、築古アパートにおける空室対策の課題と解決策、同社独自のリノベーション手法が実例を交えて具体的に解説されています。

賃貸オーナー向けコンサルティング事業の詳細

有限会社山長は、リノベーションを活用し、賃貸アパートオーナーが抱える空室問題と収益力に関する課題解決を支援するコンサルティング事業を展開しています。

具体的なサポートメニューは以下の通りです。

リノベーションのサポート：予算に合わせた最適なプランの提示、内装イメージに関する助言リノベーション工事業者の紹介（希望者のみ）資金確保施策に関する助言集客のサポート：大手賃貸情報サイト以外の集客方法（SNS、ブログ、自社サイトなど）に関する助言収益力改善のサポート：初期費用の見直し、長期入居を促す取り組みのサポートリノベーション後の適正な家賃設定に関する助言

コンサルティング費用は1物件66,000円から（税込）で、サポート内容によって異なります。リノベーション費用は別途実費となります。

問い合わせは電話（090-8514-3562 担当：長田）またはお問い合わせフォームにて受付中です。

詳細情報はWEBサイトおよびX（旧Twitter）でも発信されています。

「Elegant Room」プロジェクト概要（グレイスロイヤル）

コンセプト：手作り感と癒しが感じられるカフェ風賃貸物件を提供する。

主なリノベーション内容：

カフェのような雰囲気：部屋内の全ての扉をパイン材に変更、キッチンにもパイン材を導入、キッチンにペンダントライトを使用。家事のしやすさ：作業台付きの可動式キャビネットをキッチンに導入。和室の活用：カフェ風デザインと調和する琉球畳を導入。

集客の工夫：大手賃貸情報サイトに加え、自社WEBサイトやSNS（X、Instagram）を活用して情報発信。

賃貸オーナーの空室問題解決と収益力向上を強力にサポートする、有限会社山長のコンサルティング事業とプロモーションビデオの紹介でした。

