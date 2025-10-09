10月1日付で将棋界に4人の新四段が誕生した。岩村凛太朗（19）、生垣寛人（22）、片山史龍（21）、山下数毅（17）というニューフェイスである。前期と今期の竜王戦で活躍した山下がランキング戦で連続昇級を果たしたことから、片山ともども次点2回によるフリークラス編入の権利を得て行使したことにより、4人の新人棋士が誕生した。

【画像】昇段決定後の打ち上げにて。熾烈な闘いを終え、グラスを手に乾杯を交わす4人の新四段。



（左から）岩村凛太朗新四段、片山史龍新四段、山下数毅新四段、生垣寛人新四段

三段リーグがない時代の1980年度には8人の新四段が誕生したこともあったが、その時でも同日付で3人以上の棋士が誕生したことはない。今期の三段リーグは稀に見るレアケースだったと言える。

正午を過ぎても急所の対局が終わらず

9月6日に行われた第77回三段リーグ最終日、この日の開始時点では13勝3敗の（22）岩村が単独トップ（括弧内はリーグ順位、以下同）で、12勝4敗の（13）片山と（31）入馬尚輝が追う形だった。11勝5敗で続くのは（8）の生垣、（20）の北村啓太郎。10勝6敗の面々にも可能性はあったが、事実上はこの5人に絞られていた。特に上位2名の岩村、片山はすでに次点1回の経験もあったので、フリークラス編入も含めると、この時点でプロ入りの可能性はかなり高かった。

筆者はこの日、別件の取材があったこともあり、昼前から将棋会館にいた。午後1時過ぎに日本将棋連盟の職員と話す機会があったので、それとなく様子を聞いてみると、まだ全然決まっていないということだった。その後、休憩室を覗いてみると多くの奨励会員がいたので、急所の対局が長引いていたようである。

果たして上位5人のうち、第1局を勝ったのは岩村、片山、生垣の3人。この時点で岩村の2位以内が確定したので四段昇段が決まった。また片山も3位以内は確定したので、事実上プロ入りが確定した。あとは生垣と片山の争いである。最終戦で生垣勝ち、片山負けという結果のみ、生垣の逆転昇段が決まる。

控室では“もう一つの話題”が

夕方になり、報道陣も集まってきた。控室での話題は片山と生垣の2位争いだが、もう一つ。山下が最終戦を勝つかということである。

山下は第73回リーグで1つ目の次点を獲得していた。そして奨励会三段として参加した今期の竜王戦5組で4組昇級を決めたことにより、2つ目の三段リーグ次点が付与されることになった。事実上の四段昇段確定である。

ただしこの2つ目の次点は、進行中の三段リーグで降段点を取らないことが条件になっていた。三段リーグの降段点は4勝（14敗）以下なので、降段点回避はそれほど難しいことではない。ましてや1度目の次点獲得以降、昇段には至らずとも毎回2桁勝利を続けていた山下が降段点を取ることなど考えられなかった。

想像以上だった三段リーグの過酷さ

ところが、山下が今回のリーグで5勝目を上げたのは10回戦でのことだった。折り返し地点を過ぎての5勝5敗は可能性がゼロとは言わないが、2位以内に入るには厳しい数字と言わざるを得ない。フリークラス編入は満たしても、順位戦にすぐ参加できる2位以内での昇段とは大違いである。

結果として、山下は最終日を迎えた時点で9勝7敗。しかも最終日の第1局は負けていた。規定を満たしているのだから堂々の四段昇段ではあるものの「何とか勝ち越してくれないかな」という声があったのも事実である。

それにしても竜王戦ではプロ棋士を相次いでなぎ倒してランキング戦昇級、優勝を果たした山下が三段リーグでここまで勝てないものか。それだけ現在の三段リーグは厳しい戦場ということである。またリーグの持ち時間90分よりも竜王戦の持ち時間5時間が山下の適性に合っているということがあるかもしれない。

そしてある棋士は山下の内面を慮るかのように、以下のようなことを言った。

「5勝でいいという状況だったら、そうなってしまうかもしれませんね」

前述したように今回の山下はリーグで5勝を上げた時点でプロ入りが決まる状況だった。もちろん3位以下でのフリークラス編入と2位以上での順位戦即参加は大きな違いがあるので、2位以内を目指すのが当然なのだが、フリークラス編入でも三段リーグを抜けられるということが何より大きいのである。「棋士人生を振り返って最もうれしかったことは？」という問いに「四段昇段が決まった時」と答えるプロ棋士が多数派なのが、そのことを如実に示している。

本人には5勝でいいという気持ちなど全くなくとも、そういう状況に置かれた時点で、無意識のうちにそうなってしまう。それだけ三段リーグが過酷な環境であり、またそのような状況では勝つのが難しい戦場ということなのだ。

昇段インタビューで語った心境

最終戦は生垣が勝ち、片山が敗戦。この結果、岩村と生垣の四段昇段が確定した。2回目の次点となった片山と最終戦を白星で飾った山下もすぐに権利の行使を表明し、同日で4人のプロ入りが決まった。

間もなく、新四段に対するインタビューが始まる。

――プロ入りが決まった時、あるいは次点行使を決断した時の気持ちを教えてください。

岩村「昇段を決めた直後は頭が真っ白でしたが、2局目の開始直前に声をかけてもらって実感が出てきました」

生垣「今日は上がれると思っていなかったので、実感はまだです」

片山「2位以内に入りたかったですが、昇段できたのはよかったなと。権利は行使する予定でしたが、師匠（飯塚祐紀八段）に『使います』と連絡しました」

山下「今日の1局目は敗れましたが、2局目を勝ってホッとしています。フリークラス編入の行使については師匠（森信雄七段）と相談して決めていました」

新四段たちが語るアピールポイント

――自分の売り、ここを見て欲しいというアピールをお願いします。

岩村「三段リーグに初めて参加した時は三間飛車だけを指していましたが、なかなか勝ち星を積むことができず、4期目から居飛車を取り入れました。今期は両方を取り入れた複雑な戦い方をして、それがうまくいきました。

自分が指す将棋に関しては今日は振り飛車か居飛車かみたいな楽しみ方をしてもらえればと思います。あとは自作の詰将棋を色々発表するかもしれないので、そちらも注目してもらえればと」

生垣「基本的に振り飛車を指します。今期のリーグは必ずしも内容はよくありませんでしたが、穴熊を採用して逆転できる将棋が続きました。大胆な将棋を皆さんに見ていただけたらと思います」

片山「居飛車党で得意は相掛かりです。割とオーソドックスな将棋ではあると思っています。時には終盤で人を驚かせるような手を指して、そこを注目してもらえればいいですね」

山下「序盤があまりうまくない居飛車党です。得意戦法は難しいですが、角換わりを指向することが多く、難解な終盤を考えるのが好きですね。そこでの指し手や読みなどを見てもらえればうれしいです」

それぞれが目標とする棋士は？

――目標とする棋士、今感謝を伝えたい存在はいますか

岩村「目標としたい先生は大勢います、序盤戦術では小学生の頃から佐藤先生（康光九段）と山崎先生（隆之九段）、藤井先生（猛九段）に憧れがありました。三段リーグが同時期の藤本先生（渚六段）は中終盤力が高く、目標としている存在です。

師匠（飯塚八段）には先ほど感謝を伝えました。他には今期リーグの始まる少し前から郷田先生（真隆九段）に教わる機会があり、地力が上がったと実感できました。郷田先生にも感謝しています」

生垣「目標は菅井先生（竜也八段）、久保先生（利明九段）、長い間振り飛車で戦った棋士です。感謝は応援してくれた両親、師匠（井上慶太九段）に、そして今期は一門の奨励会員と研究会をしていたので、その会員にも伝えたいです」

片山「目標は伊藤先生（匠叡王）、同じ居飛車党で研究が深く、終盤も強いです。棋譜を見て良く勉強しています。感謝は師匠に伝えたいです」

山下「憧れというか目標というかが、大山先生（康晴十五世名人）。大山先生のように崩れない将棋がかなり好きで、自分も少しでも近づけたら。感謝は今まで将棋を教えてくれた多くの棋士の先生、師匠、続けることをさせてくれた両親に伝えたいです」

「トップ棋士まで登りつめたい」

――プロ棋士としての目標をお願いします。

岩村「勝ちたい、強くなりたいは前提で、序盤の構想を自分自身で考えて指したいです。独自の構想を捨てずに、トップ棋士まで登りつめたいです」

生垣「ここ数年は振り飛車は苦しいとされていますが、人間特有の将棋というか、新しい振り飛車の形を模索して行けたらと思っています」

片山「三段が長く、プロになるのが精一杯で、すぐに活躍する想像はあまりできませんが、人一倍努力して、勝って行けたらと思います」

山下「具体的な目標は特にありませんが、1局1局少しずつ内容をよくして行けたら結果につながるのではと思います」

――奨励会時代を振り返って、印象に残ることなどがありましたらお願いします。

「対局中に救急車で運ばれたことが…」

岩村「初段の頃に一度、対局中に救急車で運ばれたことがありました。その時は腸を患っており、対局に集中することもままならなかったです。最近は高校を卒業して環境が変わったこともあり、改善していますが、苦しかった中学3年のころの印象が強いです」

生垣「2級、1級、二段の時に停滞がありました。それまでは何も考えずに振り飛車を指していましたが、そのときは居飛車も指しました。三段になると相手の研究が深くて戦型を考えなくてはいけなくなりました。最近は振り飛車で勝ちだすことができて、ホッとしています」

片山「奨励会生活が10年で、そのうち5年が三段です。思い出は全部三段リーグですが、よかった記憶はほとんどありません。今日の昇段が一番でしょうか」

山下「あまり思いつきませんが、印象深いことでいうと、仲のよかった同期がやめていったことが悲しかったです。他には自分が三段で次点を取ったとき、（その16回戦で）生垣さんに大逆転負けを喫したことが強く印象に残っています」

藤井聡太竜王・名人への印象

――皆さんは藤井聡太竜王・名人より年下の世代ですが、その世代として今の藤井竜王・名人についてはどのようにお考えですか。

岩村「雲の上の存在ですよね。今すぐに追いつけるとは思っていませんが、今年の詰将棋解答選手権で藤井先生が1位、自分が2位と並ぶことができて、希望は感じています」

生垣「藤井先生を意識することはあまりなく、自分のことで精一杯ですが、可能性があるなら公式戦で当たりたいですね」

片山「遠い存在で、意識することができる立場ではありませんが、藤井先生の将棋は面白く、毎局勉強させてもらっています。実際に当たれたらと思います」

山下「指す将棋の内容が毎局安定していて、尊敬しています。自分も近づけたらと思います」

インタビュー後は昇段者、奨励会幹事などの関係者による恒例の打ち上げが行われた。岩村、片山の師匠である飯塚八段もお祝いに駆けつけた。同門の同時昇段は第69回リーグの横山友紀、狩山幹生という井上九段一門以来となる。後日に改めて飯塚八段に話を聞いた。

ポスト藤井世代をどう育てたか

「弟子が上がったことについてはホッとしたということにつきますね。自分の責任を果たせたと思います。

岩村、片山ともに私が江古田で主宰している将棋教室の卒業生でした。2人とも教室に来たのは同じころで、片山は小学2年で2級と認定、岩村は幼稚園の年長で6級と認定しました。

片山は元々、藤田麻衣子先生（元女流棋士）の初心者教室の生徒で、うちは初心者だけではなく有段者もいるので紹介されました。藤田先生からも聞いていましたが、片山は当時から一生懸命指していましたね。岩村はその頃から詰将棋を解くスピードが速かったです」

片山の奨励会入りが2015年9月、岩村の奨励会入りが2017年9月。15年の10月は藤井聡太が三段に昇段して関係者の中で注目を集め始めた時期であり、17年はデビュー29連勝というブームの極致にあった時期だ。そのような状況でポスト藤井世代の棋士を育てるということについてはどうだろうか。

「藤井さんの存在は大きいですよね。弟子には藤井将棋の指し手については言及しましたが、出世スピードなどについての話はしませんでした。すごすぎますから。

奨励会に入ってからは月に1回指すくらいで、あまりアドバイスはしていません。2人に関しては優秀で言うこともあまりなかったです。藤井さんとは比べなかったですが、自分の昇段スピードとは比較しました。2人とも中学生で三段に上がったのはすごいんですよ（飯塚八段の三段昇段は20歳で、22歳の時に四段昇段）。

三段リーグは技術が高いもの同士が闘う戦場で、他の三段も必死ですから大変ですよね。2人とも三段から四段まで時間はかかりましたが、前に進んでいます。三段昇段当時と比較して明らかに強くなっていますから。

三段に上がった当初は盤を挟んで、ちょっと自分が分が悪いくらいでしたけど、今はほとんど勝てていませんから。自分の三段時代の棋譜と見比べても全く違います。序盤の知識が違うのはわかっていましたが、中盤の大局観や寄せの技術も全く違っています」

改めて、プロとしての弟子2人にどのような期待をかけるか。

「2人とも、自分なりの考えを持っているので、それを育んで棋士として形にしてもらいたいですね。盤上で自身を表現できるようになってもらいたいです」

写真＝相崎修司

（相崎 修司）