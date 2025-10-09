今まで生きてきて一番後悔していることは何ですか？――と尋ねたところ、「二度結婚して、どちらも失敗したこと」と語るのは、56歳・アルバイトの男性。

二度結婚したものの、離婚後は独身を貫き通す「辛辣すぎる理由」とは？ ごく普通の人々の悩みや暮らし、気になる行動をとことん調べた月刊「裏モノJAPAN」のルポルタージュをまとめた『調査ルポ この日本の片隅で〜バズらない人生300人それぞれの事情〜』より一部抜粋してお届けする。（全3回の1回目／続きを読む）



最初の結婚

33歳のとき、5つ年上の女性と結婚しまして。結婚前はとても気立ての良い、穏やかな性格だったんですが、夫婦になってまもなく本性が顕になってきたんです。カネ遣いの荒さがもうめちゃくちゃで、毎月、こっちが必死に稼いできた給料を友人との食事だ、買い物だと湯水のように使いまくるんです。私にはビタ一文、小遣いを渡さずにですよ。

しかも、それをとがめようもんなら、10倍の罵倒で返してくる。本来は気性の荒い女なんですよ。そのうち貯金も尽きて、これじゃやってられないと38のときに離婚しました。

で、その3年後に、今度は4歳下の女性と再婚するんですが、この女の場合も結婚後、隠れていた問題が表面化するんです。

依存心が異常なくらい強いというか、とにかく私が片時でもそばにいないとヒステリーを起こすようになるんです。だから毎日、彼女をなだめすかしてから出社するのが日課になりました。

結局、2人目のパートナーも…

それだけでも結構辛かったんですが、あるとき彼女が自宅で自殺未遂騒ぎを起こしまして。今から思えば、何らかの精神疾患だったんでしょうね。それで彼女と一緒にいる時問を増やそうとして、年収ダウンも覚悟で転職したんですけど、その後もゴタゴタが続いて、結局4年で離婚しました。

そこからは、ずっと独身を貫いてますが、この二度の結婚で完全に人生が狂ってしまった。できることなら、歴史を書き換えたいくらいですよ。

[結婚は博打と同じ。運が悪ければトコトン打ちのめされるようです。]

