〈【なぜ離婚？】「カネ遣いの荒さがもうめちゃくちゃで」貯金はゼロ、仕事にも影響が出たことも…56歳男性が「もう二度と結婚しない」と決めた“辛辣すぎる理由”〉から続く

今まで生きてきて一番後悔していることは何ですか？――と尋ねたところ、「中学受験で地域トップの高校に進学したこと」と語るのは、60歳・無職の男性。

成績が良くなかったのに「トップ進学校」に合格してしまった彼は、どんな人生を生きたのか？ ごく普通の人々の悩みや暮らし、気になる行動をとことん調べた月刊「裏モノJAPAN」のルポルタージュをまとめた『調査ルポ この日本の片隅で〜バズらない人生300人それぞれの事情〜』より一部抜粋してお届けする。（全3回の2回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

成績が良くなかったのに「トップ進学校」に合格してしまった

中学のとき、そこそこ勉強はできたんだけど、抜群に成績が良かったわけでもないのね。ただ、中3の夏休み前に、たまたまテストでいつも以上の点数を取ったもんだから、担任にいっそA高を目指せばどうだって勧められてさ。そこ、うちの地域で一番の進学校だったわけよ。悪い気はしないよね。で、必死こいて勉強を頑張ったら合格できて、家族ともども大喜びしたんだけど、これが転落の始まりになっちゃうの。

要は授業のレベルが高すぎて、ついていけなくなっちゃったんだよね。もともと文系の頭なのに、2年で理系に進んだのも失敗でさ。実家が薬局やってて、僕は長男だから家を継がなきゃって責任感もあったしね。で、自分なりに頑張ったんだけど、高3の進級時にとうとう留年が決まって、そのまま退学しちゃった。

それからはずいぶん迷走したよ。手に職をつけようと板前を目指したり、百科事典の訪問販売をしてみたり、いろんな仕事に挑戦してみたけれど、ちっとも長続きしなくてね。

「こういう挫折はいつまでも引きずっちゃうよね」

それでも最終的には普通の会社員になれたし、結婚もして子供や孫にも恵まれたんだから文句を言っちゃバチが当たるんだけど、やっばりこの歳になっても、身のほどにあった高校に入ってればどうなってたかなって思うことはあるわけよ。

僕も人並みに大学生活をエンジョイできたのかなとか、そしたら高給取りになって家族にもっとラクをさせてあげられたのかな、とかさ。やっばりこういう挫折はいつまでも引きずっちゃうよね。

[受験のみならず、何事にも身の丈にあった選択をすることが、人生においては重要なようです。]

〈「これは生涯最大のしくじり」買っていれば“大金持ち”になれたのに…「語呂合わせで馬券を買わなかった」64歳・アルバイト男性の“人生最大の後悔”〉へ続く

（鉄人社編集部／Webオリジナル（外部転載））