今まで生きてきて一番後悔していることは何ですか？――と尋ねたところ、「語呂合わせで馬券を買わず1千万儲け損なったこと」と語るのは、64歳・アルバイトの男性。

彼はなぜ馬券を買えなかったのか？ その驚愕の配当金額とは？ ごく普通の人々の悩みや暮らし、気になる行動をとことん調べた月刊「裏モノJAPAN」のルポルタージュをまとめた『調査ルポ この日本の片隅で〜バズらない人生300人それぞれの事情〜』より一部抜粋してお届けする。（全3回の3回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

「語呂合わせ」で買おうと思ったけど…

何年か前だったかな、知り合いに競馬に行かないかって誘われてね。それまで競馬なんてほとんどやったことがなかったし、あまり行く気もなかったんだけど、相手がしつこく袖を引くもんだから、ま、じゃあヒマだし、いいかなって。

で、場外馬券場に着いてみると、3連単なんて見慣れない文字があってさ。知り合いに「何だいこれ」って聞いたら、つい最近導入された馬券で、当たればほぼ万馬券になるって言うじゃない。だから、こりゃいい、これで勝負してみようと思ったわけ。どうせシロートで勝てないだろうし、だったらせめてワクワクして遊びたいなってなもんでね。

案の定、ハズレばっかり続いたんだけど、何レース目かで知人がこんなことを言ったの。3連単なんて競馬好きでもなかなか当たらないんだし、下手な予想なんかやめて、語呂合わせで決めた方がまだいいかもよって。なるほどそれもそうかと思って、京都のなんとか杯ってレースで「14−1−10」を1千円分買おうとしたんだね。ほら、僕の名前は「イシイトオ」だから、その語呂合わせでね。でも、マークシートに印を付けて投票寸前のところで、やっぱイカンとなったの。1千円も賭けてるんだから、そんなふざけた買い方じゃなくて、やっぱりちゃんと考えて決めようと思って。

レースの後、腰が砕けたよ。

驚きの配当金額

「14−1−10」が来たんだよ。しかも配当が100万以上。1千円買ってたら1千万だよ、1千万。こんなことってある？ 本当に悔やんでも悔やみきれないよ。それ以降？ もちろん、何度も挑戦したよ。そのときの日付とか、免許証の番号とか、いろんな数字を語呂合わせで買ったけど、全然当たりゃしない。当たり前だよ。そんな偶然、二度と起きないから。今は競馬なんか全くやらないね。

[調べたところ、該当レースは2004年10月16日、京都競馬場で実施された「京都デイリー杯」と判明しました。3連単の配当は101万6千470円！ これは生涯最大のしくじりと言っていいでしょう。]

（鉄人社編集部／Webオリジナル（外部転載））