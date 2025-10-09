『リンダ リンダ リンダ』“20年前”再現ショットにファン歓喜「エモい〜」「ゲキアツ！」 香椎由宇、ペ・ドゥナ出演
俳優の香椎由宇（38）、前田亜季（40）、関根史織（Base Ball Bear／39）、山下敦弘監督（49）が、9日までに俳優のペ・ドゥナ（45）のインスタグラムに登場。青春映画『リンダ リンダ リンダ』の公開時を思い起こさせる集合写真が公開された。
【写真】「エモい〜」香椎由宇・前田亜季らが再集結“20年前”再現ショット
ペ・ドゥナは、ファッション誌『marie claire KOREA（マリ・クレール コリア）』で撮影した、映画『リンダ リンダ リンダ』20周年を記念した“バンドメンバー”集合ショットを投稿。20年前に公開されたメインビジュアル画と同じ順番で並び、当時を彷彿とさせる姿を披露している。
前田の手にはドラムスティック、香椎はギター、関根はベース、ペ・ドゥナは腰に手をあて、全員が笑顔の明るい雰囲気が漂う写真となっていた。ほかにも、大人になったバンドメンバーたちがポージングを決めたソロカットもアップ。最後には、山下監督のソロカットも投稿されている。
この投稿に映画ファンからは「面白い映画！大好きでした 20年も経つんですね」「わ〜素敵」「懐かしい」「みんなオシャレでかわいい！」「エモい〜」「ゲキアツ！」などの声が集まっていた。
