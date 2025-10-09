〈東京高専の学生会長・野村陽向さん（18）はなぜ自殺したのか《試験前の深夜、学校側が行った異例の「会計監査」》〉から続く

2020年10月、八王子市にある国立東京工業高等専門学校（東京高専）の学生会長だった当時18歳の野村陽向（ひなた）さんが自殺した。コロナ禍の中で文化祭を開くかどうかについて学校側と意見が割れて教員から「暴走」「独断」など強い言葉で非難され、学生会費のポイント利用などについて苛烈な“監査”の対象になっていた。陽向さんの遺書でも「私の中で負担となっているのは学生会」と書かれていた。

【写真】楽しげな表情でケーキのろうそくに火をつける生前の陽向さん。東京高専の校長ら関係者は記者会見で黙祷を行った

10月5日に第三者調査委員会が公表した報告書には、陽向さんが追い詰められる顛末が記されていた……。



野村陽向さん（享年18）の仏壇。そばには、お世話になったバイト先のネームプレートも ©渋井哲也

陽向さんは2018年の4月に東京高専に入学、1年生の時から学生委員会や生協、文化祭実行委員の活動に熱心に取り組み、2年生にして異例の学生会長に就任した。そして3年生になっても学生会長として活躍していた。

陽向さんが3年生になった20年の4月はコロナ禍で学校が休校になり、6月に予定されていた文化祭の開催が問題になった。陽向さんが学生会長として、（1）延期、（2）代替イベントの開催、（3）中止という3つの案を挙げ、学生会は役員の総意で文化祭の中止方針を打ち出した。一方で、文化祭の顧問であり、学生主事補である教員Aから、学校の方針としては延期案を採用すると伝えられた。

教員がLINEで送った「役員が暴走」「執行部が独断」という強い言葉たち

こうした中で、新型コロナウイルス禍の緊急事態宣言が解除される。対面授業が一部再開されるが、学生会執行委員会はオンラインで会議をする中で、文化祭の中止を決定した。

そのことを文化祭顧問の教員AにLINEで報告した。その際、6月13日に教員Aから「役員が暴走」「執行部が独断」「執行役員だけを見ていればいい役職だとは思わない」と強い言葉で非難するメッセージを受け取ったという。

それらのメッセージについて後に教員AはLINE上で陽向さんに謝罪したものの、陽向さんは学生会の役員が総意で決めたことについて強い言葉で個人的な責任を追及されたことに疑問を感じ、副校長に「申し入れ書」（6月14日付、15日付）を提出した。

それを受けて副校長が同席のもと、15日に教員Aは陽向さんにあらためて書面と口頭で謝罪している。

「教員Aは文書で謝罪していて、学生も納得していました。そのため、当時はそこで（対応が）止まっていました。学校内で適切に解決に向けて処理をしていたので、校長までは上がっていなかった」（樋口聰校長）

しかし、陽向さんと教員Aの“対立”はこれでは終わらなかった。

東京高専の学生会では、陽向さんが会長になる以前から会計業務の不備が課題になっており、使途不明金や余剰金に加え、「学生会費で備品などを購入した際のポイント」の扱いが曖昧な状況が継続的に存在した。

その問題の話を別の学生から聞いた教員Aは、領収書を確認して陽向さんが会長だった2019年12月のレシート20枚のポイント欄がマスキングされていることを発見。それがきっかけで「陽向さんもポイントを私的に利用していたのでないか」と問題視するようになった。

ポイントの利用法について陽向さんに別の教員がヒアリングすると「私的なものはく、学生会活動に使うものを購入した」と話していたが、学生会にはポイントについての規則がなく、ルールの盲点にはなっていた。マスキングされていたポイント部分は、2〜3万円分であることが予想された。

そして教員Aは会計の監査を担当する学生たちに対して、陽向さんを対象に「会計監査」を行うように伝えた。

「会計監査」担当の学生は10月2日の20時35分に、陽向さんに「収支報告書について聞きたいことがあるので、5日以内に時間を作って欲しい」という内容のメッセージを送り、「中程度の急ぎ案件ですので早めにお願いします」と添えている。

その日の22時21分には陽向さんが「5日以内に対面は難しい」と返事をしたため、監査委員の学生2人は教員Aに報告した上で、19年12月の物品購入などについて質問を続けた。

その後、5日の午前8時から陽向さん立ち合いのもとで学生会室で領収書などについて調査することを約束した。

昼になっても起きてこない陽向さんを心配して父が部屋に入ると…

しかし「会計監査」が予定されていた10月5日当日、午後1時ごろになっても陽向さんは2階の自室から出てこなかった。心配になった父親の正行さん（55）が陽向さんの部屋のドアを開けると、陽向さんは自ら命を絶っていた。

机の上にはプリントされた遺書が置いてあり、「私の中で負担となっているのは学生会」と書かれ、末尾には手書きの「生きるって難しい」という文字が並んでいた。その隣には、厳しい孤児院からの脱出を夢見る子どもたちが主人公のマンガ『約束のネバーランド』の最終巻が置かれていた。

「直前の行動を振り返っても、家の中で思い当たる節はありません。パソコンの画面にLINEが開いてあったのですが、やりとりをみて何かがおかしいと思った。メモ帳も開ける状態だったし、遺書もあったんです。10月5日はテストの1週間前でもあります。なぜそんな日にわざわざ調査するのか疑問に思いました」（父・正行さん）

「攻撃的態度を加速していった高専教員Aの教育者の行動としての問題も見逃すことは出来ない」

「会計監査」に教員A自身は参加しなかったが、陽向さんにとっては、文化祭の時に自分を強く非難した教員Aに「ポイント不正利用疑惑」で調査を受けることになったのは強いストレスになったであろうことが想像される。

報告書では、陽向さんを調査する学生たちの態度のキツさを、「ギリギリまで監査委員とTeams（コミュニケーションツールの一種）でやりとりしているんですけど、その口調は、あたかも刑事事件の捜査のような詰め方だった」と指摘。

同時に「まだまだ大人の保護が必要な状況の中で、過大な責任を負わされてしまった。そして学生同士で完璧にエスカレートしていった」と、学校・教員側の管理責任を指摘している。

第三者調査委員会の報告書では、教員Aが主導した学生会室への立ち入りや学生同士での監査を促すなどの対応について、「攻撃的態度を加速していった高専教員Aの教育者の行動としての問題も見逃すことは出来ない」と断言したうえで、「高専教員A自体があくまで黒子に徹して前に出なかったことが、監査担当の学生たちの暴走を制御できない事態を招いた」と指導方法の不適切さを指摘した。

そして、教員Aの発言や学生会長からの降任を促す行為を「不適切な指導の典型」と非難している。

調査委員会の委員長を務めた野村武司・東京経済大学教授も、「学生会費の最終的な責任は学校にあります。学生間の監査は必要ではなかったのではないか。ポイント利用についても、学校側が陽向くんを呼んで教えてもらえばよかった。その上で利用方法を指導すればよかったのではないか」と、重ねて指導の不適切さを強調している。

陽向さん自身の私的な流用も、結局は確認されなかった。

報告書の発表と同日10月5日に行われた記者会見では、東京高専を運営する高専機構の谷口功理事長が「1人の若い尊い命を断つことを防ぐことができなかった。痛恨の極みです」と謝罪し、樋口校長は「報告書は重要なものと捉えている」とした上で、専門家を含めた委員会を設置し、関係した教員を処分するかどうかを含めて検討するという。

会見に駆けつけた遺族は、「ようやく公表されたという意味では評価しているが、提言の中で教員の不適切な指導についての対応が十分ではない」と嘆きの表情を見せていた。

（渋井 哲也）