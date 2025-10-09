10月8日、川栄李奈がInstagramを更新した。

【写真】ギャル感のあるドラマオフSHOTを公開

川栄は、自身のInstagramアカウントにて、「先週8月だったよね？っていう感覚」「あっという間に時間が過ぎていく」「朝と夜ちょっと寒いし みんな体調気をつけてね」と、昨今の寒暖差に触れつつコメント。

続けて、「フェイクマミーあと2日だよ！」「派手な親子」「さ、あげてこ〜」と綴ると、10月10より放送開始のTBS系ドラマ『フェイクマミー』のオフショットを公開。ハイトーンヘアの川栄と子役・池村碧彩が笑顔で並んだ“親子”の姿や、デコレーションされた手鏡を持った川栄の写真などが披露された。

川栄は、2010年にAKB48第11期研究生オーディションを経てデビュー。現在は女優としてさまざまな作品で存在感を発揮しており、この『フェイクマミー』では、元ヤンキーでベンチャー企業の社長でありつつも、非公表の娘・いろはをひとりで育てるシングルマザーでもある日高茉海恵役を務める。

なお、9月27日投稿でも、同ドラマのオフショットとして笑顔でピースする写真を公開しており、こちらにはファンから「いい笑顔」「ギャル感満載」「めちゃくちゃ可愛い！！」「毎日撮影お疲れ様」「ドラマ楽しみ」などの声が寄せられていた。

画像出典：川栄李奈オフィシャルInstagramより