地区シリーズ突破がかかる本拠地第3戦にドジャース夫人会も大集合！大谷妻、真美子さんはデニム姿で笑顔「なんと美しい女性たち」
真美子夫人は昨年のポストシーズンも応援に訪れていた(C)Getty Images
ドジャースは現地10月8日に本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第3戦を戦う。この試合で勝てば、リーグ優勝決定シリーズに駒を進める。
【画像】奥様たちも全力応援！デニム姿で爽やかさが光る真美子夫人も第3戦に集合した
試合に先立ち、ドジャース夫人会も集合写真を「ドジャース・ワイブズ」の公式インスタグラムに公開。
これまでポストシーズンに入って折々に応援シーンをアップしてきたが、本拠地に戻っての応援シーンには大谷妻、真美子夫人の姿もあった。
黒のトップスにカジュアルなデニム姿でまとめ、笑顔で他の選手のパートナーたちと登場している。勝てば地区シリーズ突破が決まる大一番ともなる中、やわらかな笑顔を見せ、写真左手後方に映っている。
この集合写真には日米のファンの間からも「レッツゴー、ドジャース！」「今日も真美子夫人が見られて嬉しいです」「美しいサポーターたち」「なんと美しい女性たち」「真美子さん、お見事です」と反響が広がっている。
