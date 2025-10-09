地区シリーズ突破がかかる本拠地第3戦にドジャース夫人会も大集合！大谷妻、真美子さんはデニム姿で笑顔「なんと美しい女性たち」

真美子夫人は昨年のポストシーズンも応援に訪れていた(C)Getty Images

ドジャースは現地10月8日に本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第3戦を戦う。この試合で勝てば、リーグ優勝決定シリーズに駒を進める。

試合に先立ち、ドジャース夫人会も集合写真を「ドジャース・ワイブズ」の公式インスタグラムに公開。

これまでポストシーズンに入って折々に応援シーンをアップしてきたが、本拠地に戻っての応援シーンには大谷妻、真美子夫人の姿もあった。