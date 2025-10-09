¡ÖÂçÁêËÐ°ì·î¾ì½ê¡×¥Á¥±¥Ã¥È¤äÎÏ»Î¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë! ¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï10·î7Æü¡¢¥¢¥×¥ê¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×Äó¼¨¤ÇÂçÁêËÐ°ì·î¾ì½ê¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£
ÂçÁêËÐ°ì·î¾ì½ê´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¿Íµ¤ÎÏ»Î¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë
Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñµ»¤Ç¤¢¤ëÂçÁêËÐ¤Î°ì·î¾ì½ê¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÁíÀª160Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¡×¤È¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¤½¤ÎÂ¾·ÊÉÊ¥³¡¼¥¹¡×¤Î2¥³¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¶¦ÎÁ¶â¡¦ÀÇ¶â¡¦ÄÌÈÎÂå¶â¤Ê¤É³Æ¼ïÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤»þ¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¤òÄó¼¨¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤¿¤á¡¢´õË¾¤Î¥³¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤Ç±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÅöÁª³ÎÎ¨¤¬¤¢¤¬¤ë¡£¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤·èºÑ¤¹¤ë¤ÈÅöÁª³ÎÎ¨2ÇÜ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤·èºÑ¤Î¤¦¤¨¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤Íâ·îÊ§¤¤¡×¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤ÈÅöÁª³ÎÎ¨¤Ï3ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î7Æü¡Á2026Ç¯2·î2Æü23:59¤Þ¤Ç¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï¡¢´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¤¬2025Ç¯10·î7Æü¡Á12·î26Æü23:59¡¢¤½¤ÎÂ¾·ÊÉÊ¥³¡¼¥¹¤¬2025Ç¯10·î7Æü¡Á2026Ç¯2·î6Æü23:59¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÂçÁêËÐ°ì·î¾ì½ê´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë
´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂÈ¬Ç¯°ì·î¾ì½ê¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡£
A¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×26¸Ä)¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¹AÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬1ÁÈ(1ÁÈ¤¢¤¿¤êºÇÂç4Ì¾¤Þ¤Ç)¤Ë¡¢B¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×21¸Ä)¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¹BÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬10ÁÈ(1ÁÈ¤¢¤¿¤êºÇÂç4Ì¾¤Þ¤Ç)¡¢C¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×19¸Ä)¤Ï¡Ö¥Þ¥¹CÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬5ÁÈ(1ÁÈ¤¢¤¿¤êºÇÂç4Ì¾¤Þ¤Ç)¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¤µ¤é¤ËD¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×6¸Ä)¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥¹SÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬4Ì¾¤Ë¡¢E¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×5¸Ä)¤Ï¡Ö¥¤¥¹AÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬20Ì¾¡¢F¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×4¸Ä)¤Ï¡Ö¥¤¥¹BÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬60Ì¾¡¢G¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×3¸Ä)¤Ï¡Ö¥¤¥¹CÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬60Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡£
´ÑÀïÆü¤Ï2026Ç¯1·î18Æü¡Á1·î25Æü¤Ç¡¢ÆüÄø¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡û¿Íµ¤ÎÏ»Î¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë
¤½¤ÎÂ¾·ÊÉÊ¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢H¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×4¸Ä)¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¸ÂÄê ¿Íµ¤ÎÏ»ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤¬12Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡£¼ãÎ´·Ê¡¢°ÂÀÄ¶Ó¡¢¶ÌÏÉ¡¢°¤±ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¡£
I¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×2¸Ä)¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¸ÂÄê ¿Íµ¤ÎÏ»Î¼ê·Á¥Ç¥¶¥¤¥óÆþ¤ê¼ê¤Ì¤°¤¤¡×¤¬300Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡£Âç¤ÎÎ¤¡¢Ë¾ºÎ¶¡¢¶×Ý¯¡¢¼ãÎ´·Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢³ºÅöÎÏ»Î¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
J¾Þ¤«¤éL¾Þ¤Ç¤Ï¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬Åö¤¿¤ê¡¢J¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×5¸Ä)¤Ï10,000±ßÁêÅö¤¬100Ì¾¡¢K¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×3¸Ä)¤Ï5,000±ßÁêÅö¤¬100Ì¾¡¢L¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×1¸Ä)¤Ï1,000±ßÁêÅö¤¬300Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡£
ÂçÁêËÐ°ì·î¾ì½ê´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¿Íµ¤ÎÏ»Î¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë
Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñµ»¤Ç¤¢¤ëÂçÁêËÐ¤Î°ì·î¾ì½ê¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÁíÀª160Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¡×¤È¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¤½¤ÎÂ¾·ÊÉÊ¥³¡¼¥¹¡×¤Î2¥³¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¶¦ÎÁ¶â¡¦ÀÇ¶â¡¦ÄÌÈÎÂå¶â¤Ê¤É³Æ¼ïÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤»þ¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¤òÄó¼¨¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤¿¤á¡¢´õË¾¤Î¥³¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤Ç±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î7Æü¡Á2026Ç¯2·î2Æü23:59¤Þ¤Ç¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï¡¢´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¤¬2025Ç¯10·î7Æü¡Á12·î26Æü23:59¡¢¤½¤ÎÂ¾·ÊÉÊ¥³¡¼¥¹¤¬2025Ç¯10·î7Æü¡Á2026Ç¯2·î6Æü23:59¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÂçÁêËÐ°ì·î¾ì½ê´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë
´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂÈ¬Ç¯°ì·î¾ì½ê¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡£
A¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×26¸Ä)¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¹AÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬1ÁÈ(1ÁÈ¤¢¤¿¤êºÇÂç4Ì¾¤Þ¤Ç)¤Ë¡¢B¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×21¸Ä)¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¹BÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬10ÁÈ(1ÁÈ¤¢¤¿¤êºÇÂç4Ì¾¤Þ¤Ç)¡¢C¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×19¸Ä)¤Ï¡Ö¥Þ¥¹CÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬5ÁÈ(1ÁÈ¤¢¤¿¤êºÇÂç4Ì¾¤Þ¤Ç)¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¤µ¤é¤ËD¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×6¸Ä)¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥¹SÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬4Ì¾¤Ë¡¢E¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×5¸Ä)¤Ï¡Ö¥¤¥¹AÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬20Ì¾¡¢F¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×4¸Ä)¤Ï¡Ö¥¤¥¹BÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬60Ì¾¡¢G¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×3¸Ä)¤Ï¡Ö¥¤¥¹CÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬60Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡£
´ÑÀïÆü¤Ï2026Ç¯1·î18Æü¡Á1·î25Æü¤Ç¡¢ÆüÄø¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡û¿Íµ¤ÎÏ»Î¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë
¤½¤ÎÂ¾·ÊÉÊ¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢H¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×4¸Ä)¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¸ÂÄê ¿Íµ¤ÎÏ»ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤¬12Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡£¼ãÎ´·Ê¡¢°ÂÀÄ¶Ó¡¢¶ÌÏÉ¡¢°¤±ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¡£
I¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×2¸Ä)¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¸ÂÄê ¿Íµ¤ÎÏ»Î¼ê·Á¥Ç¥¶¥¤¥óÆþ¤ê¼ê¤Ì¤°¤¤¡×¤¬300Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡£Âç¤ÎÎ¤¡¢Ë¾ºÎ¶¡¢¶×Ý¯¡¢¼ãÎ´·Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢³ºÅöÎÏ»Î¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
J¾Þ¤«¤éL¾Þ¤Ç¤Ï¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬Åö¤¿¤ê¡¢J¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×5¸Ä)¤Ï10,000±ßÁêÅö¤¬100Ì¾¡¢K¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×3¸Ä)¤Ï5,000±ßÁêÅö¤¬100Ì¾¡¢L¾Þ(¥¹¥¿¥ó¥×1¸Ä)¤Ï1,000±ßÁêÅö¤¬300Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡£