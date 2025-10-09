日本で実写化するとしたら「ラプンツェル」を演じてほしい俳優ランキング！ 2位「中川翔子」、1位は？
All About ニュース編集部は8月28日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「ディズニープリンセスの実写化」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「日本で実写化するとしたら『ラプンツェル』を演じてほしい俳優」ランキングを紹介します。
ラプンツェルは、2011年に日本で劇場公開された映画『塔の上のラプンツェル』の主人公。金色に輝く美しい髪は約21メートルあり、無邪気で好奇心旺盛な少女です。
【8位までのランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、中川翔子さんです。
1985年生まれの中川さんは、俳優や歌手、声優などマルチに活動。プライベートでは2025年8月に双子の男児を妊娠していることを報告しました。明るくアニメ好きで知られる中川さんは、ディズニーアニメ映画『塔の上のラプンツェル』の日本語吹替え版でラプンツェルの声優を担当しています。
アンケート回答では、「実際に声優をされていることもあり、まんまピッタリだと思うから」（30代女性／千葉県）、「ラプンツェルのことを知り尽くしてそう。しょこたん以外思い付きませんでした」（20代女性／大阪府）、「ラプンツェルに対しての愛が凄いのと、顔や表情とかがラプンツェルに似てるから」（20代女性／愛知県）、「アニメ版の吹き替えもされたし、明るく元気な雰囲気がラプンツェルにピッタリと思いました」（50代男性／広島県）というコメントが集まりました。
1位は、橋本環奈さんでした。
1999年生まれの橋本さんはアイドル時代に「1000年に1人の美少女」として注目を浴び、その後は俳優として活躍。「第40回 日本アカデミー賞」で新人俳優賞を受賞したほか、『キングダム』シリーズや『カラダ探し』シリーズなどの実写映画にも出演しています。橋本さんの長い髪とキュートな笑顔は、好奇心旺盛で無邪気なラプンツェルにピッタリです。
回答者からは、「雰囲気がラプンツェルだと思う」（40代女性／佐賀県）、「元気で好奇心旺盛な感じがする」（30代女性／埼玉県）、「おてんばで明るく素直な感じが合いそう」（20代女性／岩手県）、「天真爛漫な明るさと愛らしさでラプンツェルの魅力を表現できるから」（30代女性／東京都）などの理由があがりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
ラプンツェルは、2011年に日本で劇場公開された映画『塔の上のラプンツェル』の主人公。金色に輝く美しい髪は約21メートルあり、無邪気で好奇心旺盛な少女です。
2位：中川翔子／29票
2位にランクインしたのは、中川翔子さんです。
1985年生まれの中川さんは、俳優や歌手、声優などマルチに活動。プライベートでは2025年8月に双子の男児を妊娠していることを報告しました。明るくアニメ好きで知られる中川さんは、ディズニーアニメ映画『塔の上のラプンツェル』の日本語吹替え版でラプンツェルの声優を担当しています。
アンケート回答では、「実際に声優をされていることもあり、まんまピッタリだと思うから」（30代女性／千葉県）、「ラプンツェルのことを知り尽くしてそう。しょこたん以外思い付きませんでした」（20代女性／大阪府）、「ラプンツェルに対しての愛が凄いのと、顔や表情とかがラプンツェルに似てるから」（20代女性／愛知県）、「アニメ版の吹き替えもされたし、明るく元気な雰囲気がラプンツェルにピッタリと思いました」（50代男性／広島県）というコメントが集まりました。
1位：橋本環奈／31票
1位は、橋本環奈さんでした。
1999年生まれの橋本さんはアイドル時代に「1000年に1人の美少女」として注目を浴び、その後は俳優として活躍。「第40回 日本アカデミー賞」で新人俳優賞を受賞したほか、『キングダム』シリーズや『カラダ探し』シリーズなどの実写映画にも出演しています。橋本さんの長い髪とキュートな笑顔は、好奇心旺盛で無邪気なラプンツェルにピッタリです。
回答者からは、「雰囲気がラプンツェルだと思う」（40代女性／佐賀県）、「元気で好奇心旺盛な感じがする」（30代女性／埼玉県）、「おてんばで明るく素直な感じが合いそう」（20代女性／岩手県）、「天真爛漫な明るさと愛らしさでラプンツェルの魅力を表現できるから」（30代女性／東京都）などの理由があがりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)