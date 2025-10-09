「おにぎりケースが…」ドジャース先発・山本由伸、球場入りの私服姿を公開「いつも弁当持って球場入り？」
ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは10月9日に投稿を更新。山本由伸選手ら、イケメン選手たちの球場入りの私服ショットを公開しました。
コメントでは、「朗希くんもこの球場入り写真の仲間入りしてるのが凄く嬉しいです」「今日で決めてくれ〜」「頑張ってね由伸君」「ダウン着てたり、Tシャツ着てたり、気温どうなってるの？」「がんばれ山本さん」「頑張れ！ドジャース」「ロハス、ダウンジャケット着ているけど寒いの？」「ヘソンよ、大学生かよ」などの声のほか、山本選手が手に弁当のような物を持っていることから「山本由伸投手はいつも弁当持って球場入り？」「おにぎりケースが…我が家のものと一緒！！！」といった声も。
「頑張れ！ドジャース」同アカウントは「3試合目」と英語でつづり、写真を20枚載せています。1枚目には同日の試合で先発投手を務める山本選手が登場。デニムのジャケットを羽織り、格好いい姿です。8枚目には佐々木朗希選手の姿も。カルバン・クラインのTシャツを着用しています。大谷翔平選手は登場しません。
勝てばリーグ優勝決定シリーズ進出同日の別投稿では、山本選手の格好いい表情の写真を公開していた同アカウント。同チームは現在ポストシーズンの真っただ中で、フィラデルフィア・フィリーズと対戦しています。同日の試合で勝てばリーグ優勝決定シリーズへ進出が決まるため、試合の行方を注視したいですね。
