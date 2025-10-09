田丸麻紀「明日の朝の分までガッツリ」な料理公開「すごい量」「おいしそう」と反響
【モデルプレス＝2025/10/09】モデル・女優の田丸麻紀が10月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。「明日の朝の分までガッツリ」な手料理を公開した。
【写真】田丸麻紀「明日の朝の分までガッツリ」な手料理
田丸は「明日の朝の分までガッツリ量のお味噌汁」と、油揚げと青菜が大量に入った味噌汁の鍋をコンロにかける様子を公開。次のストーリーズでは、油揚げを手に持ち、「お気に入り」と紹介している。
この投稿には、ファンからは「おいしそう」「すごい量」「油揚げ買ってみます」「栄養いっぱい」などという声が上がっている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】田丸麻紀「明日の朝の分までガッツリ」な手料理
◆田丸麻紀、手作り味噌汁公開
田丸は「明日の朝の分までガッツリ量のお味噌汁」と、油揚げと青菜が大量に入った味噌汁の鍋をコンロにかける様子を公開。次のストーリーズでは、油揚げを手に持ち、「お気に入り」と紹介している。
◆田丸麻紀の投稿に反響
この投稿には、ファンからは「おいしそう」「すごい量」「油揚げ買ってみます」「栄養いっぱい」などという声が上がっている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】