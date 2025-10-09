「なぜ？500円玉と100円玉だけ」紙幣には手をつけず…硬貨3万円分を窃盗か　鈴木祐平容疑者（30）逮捕「生活苦で…」

千葉県の飲食店で500円玉と100円玉ばかり約3万円分が盗まれる事件があり、30歳の男が建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕された。

男は金庫から紙幣には手をつけず硬貨だけを持ち去ったとみられている。

硬貨だけなくなり「言葉を失った」

千葉・旭市の警察署で8日午前、カメラが捉えたのは、飲食店に侵入して現金を盗み、建造物侵入・窃盗の疑いで逮捕された鈴木祐平容疑者（30）だ。

千葉・多古町の飲食店で8月、外から鍵がかかっていない場所を見つけて侵入し、現金約3万円を盗んだ疑いが持たれている。

被害に遭った従業員：

こつぜんとお金がなくなってたんで、言葉がなかったです。

店の金庫を開けた際、言葉を失ったという従業員。さらに驚いたのは、そのなくなり方だった。

被害に遭った従業員：

びっくりなんだけど、500円玉と100円玉だけなくなってたんで…。

鈴木容疑者が盗んだのは、500円硬貨と100円硬貨ばかり。別の場所にあった紙幣には手をつけていなかったという。

被害に遭った従業員：：

（捕まって）ほっとしました。いろんなものが値上がりしている中で、お金がなくなってしまったのが、毎日ドキドキしていた。

調べに対し、容疑を認めている鈴木容疑者は「生活苦だった」と供述しており、警察は、余罪があるとみて捜査を続けている。

（「イット！」10月8日放送より）