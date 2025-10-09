「すっぴんもめちゃくちゃ綺麗！」BLACKPINK・ジェニー、パリでおちゃめな魅力が炸裂【PHOTO】

BLACKPINKのジェニーがフランス・パリでの近況を公開した。

【写真】すっぴんのジェニー

ジェニーは10月8日、自身のインスタグラムに「au revoir（さようなら）」とコメントを添え、複数の写真を投稿した。

公開された写真のジェニーは、すっぴんに近いラフな姿でパリの街を散策するなど、束の間のオフを楽しんだ様子を披露している。

なかでもファンの注目を集めたのは、ユニークなメガネの小道具をかけてふざけるように撮った1枚。飾らない表情の中にも愛らしさが漂い、見る者を和ませた。

今回の投稿を見たファンからは「雰囲気が最高」「こういう飾らない姿が大好き」「メガネの写真で思わず笑った」「世界で一番美しい女性」「すっぴんもめちゃくちゃ綺麗！」など、多くのコメントが寄せられた。

（写真＝ジェニーInstagram）

なお、ジェニーが所属するBLACKPINKは、7月から16都市・33公演にわたるワールドツアー「BLACKPINK WORLD TOUR - DEADLINE」を展開中だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は4億件を超えた。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。