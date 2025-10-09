50点の自分に絶望した日…私を救った、課長からの意外な一言｜助産師と不倫した夫の末路♯23【ママリ】
体調不良のところ、病院まで付き添ってくれた、鬼束課長…。あやまる まいに、「迷惑をかけないで生きている人なんていない」と、優しい言葉をかけてくれます…。
©︎ponko008
©︎ponko008
まいは、課長から優しい言葉をかけられ、涙をこらえきれなくなったようですね。
©︎ponko008
©︎ponko008
ずっと、心の中でためていたことがあふれてしまった、まい…。課長は話を聞いて、そっと寄り添います。
©︎ponko008
©︎ponko008
子育ても仕事も完璧にできたらいいですが、なかなかそうはいきません。どちらも50点なら、「あわせて100点」という考え方は、とてもポジティブでステキですよね。
©︎ponko008
©︎ponko008
娘は、「あなたのことが大好きだと思う」…そんな風に、第三者から言ってもらえ、自分の存在を肯定されているような気持ちになったのではないでしょうか。
仕事にきびしい課長から、こんなに優しい言葉をかけてもらえるなんて…。まいは、課長のあたたい人柄を知ることができましたね。
「迷惑をかけない人なんかいない」
©︎ponko008
©︎ponko008
まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。
課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。
まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。
みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）