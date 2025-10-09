男性が「一目惚れ」してしまう予想外の出来事９パターン
初めて会ったその瞬間、恋に落ちるのが「一目惚れ」。街中などでフト出くわしたひょんな出来事から、ひとめぼれにハマってしまう男性は少なくないようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「男性が『ひとめぼれ』してしまう予想外の出来事９パターン」をご紹介します。
【１】突然プレゼントを渡されるなど、サプライズな出会いを演出されたとき
「知らない女子だと驚くけど、相手のことがすごく気になる」（１０代男性）など、女性からのサプライズ的な贈り物によって、恋愛感情が生まれるパターンもあるようです。ただし、正式な恋愛に発展させるには、その後のコミュニケーションを密接に取ることが重要でしょう。
【２】初対面の女性と不思議なほど話が合い、大笑いできたとき
「バーで隣に座った女性とあまりにも話が合うと、逆に緊張する」（３０代男性）など、初対面から話が合う女性に対して、特別な感情をもつ男性は少なくないようです。出会いのきっかけが偶然であるほど、その印象は強くなりそうです。
【３】道で転んでしまい、さりげなくハンカチを手渡してもらったとき
「ブザマな自分に手を差し伸べてくれたこと、ハンカチが綺麗だったこと、全部が衝撃的だった…」（２０代男性）など、道端で困っている男性を助けることで、美しい出会いが演出されるパターンです。女性らしい気遣いで男性をフォローするのが効果的なようです。
【４】よく行く店の店員さんから突然声を掛けられ、好意をアピールされたとき
「『よく来店されますよね』とかいわれるとドキッとする」（３０代男性）など、単なる店員と客の関係から、不意打ち的に知り合いに発展するパターンです。男性側が『ずっと見られていた』と感じることで、恋愛対象として意識し始めるのかもしれません。
【５】「道に迷っちゃって」など、困っている女性から声を掛けられたとき
「お、俺が頼られている！守らなきゃ！と激しく思い込む」（２０代男性）など、見知らぬ女性に頼られると、思わず張り切ってしまう男性は多いようです。街中での偶然の出会いとして、意外と多いシチュエーションといえそうです。
【６】スポーツに熱中して、真剣な表情をしている女性を見たとき
「極限まで集中している女性の顔は思わず見とれてしまう」（１０代男性）など、夢中になって何かに打ち込んでいるときの女性の表情は、周囲の男性の目を引きつけるようです。スポーツだけでなく、仕事や趣味などあらゆる分野に通じるかもしれません。
【７】飲み会で隣に座った女性が、ピタっと体を寄せてきたとき
「反則レベルの破壊力。『？』マークが頭の中を駆け巡る」（２０代男性）など、初対面でのさりげないスキンシップは男性の心をはげしく揺さぶるようです。それゆえお酒の席であっても、興味のない男性に接触するのは避けたほうがよさそうです。
【８】電車内で、乗り合わせた女性と目があったとき
「向こうもこっちを意識してるのかな…と妄想して超緊張する」（２０代男性）など、一期一会の電車内で瞬間的な恋に落ちる男性は多いようです。勇気をもって笑顔を投げ返せば、話をするチャンスがやってくるかもしれません。
【９】初対面の女性に、とびきりの笑顔を見せられたとき
「これは運命か！と思って死ぬほどときめく」（２０代男性）など、初対面の女性からとびきりの笑顔を見せられて、冷静でいられる男性は少ないようです。第一印象で好意を感じることで、出会いが特別なものに思えるのかもしれません。
ほかにも、「男性が『一目惚れ』してしまう予想外の出来事」があれば、ぜひ教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉琢磨）
