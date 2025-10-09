「マッキントッシュ ロンドン」「ポール・スチュアート」、そして「バーバリー」……。名だたるブランドを展開してきたアパレル大手の「三陽商会」。看板ブランドのライセンス契約終了に伴って売上と利益の大半を失い、赤字転落後に社長に就任したのが大江伸治氏だ。徹底した業務効率化により黒字転換を達成した大江社長は、ゴールドウイン、三陽商会と相次いでアパレル企業を立て直してきた敏腕経営者。その経営手腕の秘密を大江社長が明かした。

※本稿は「週刊新潮」2025年10月9日号【経済アナリスト森永康平のビジネスリーダーにドロップキック！】の対談記事を再編集したものです。

「三陽商会」はかつて英国の名門ブランド「バーバリー」とライセンス契約を結び、2015年に契約終了。これにより、一時経営難に陥っている。

「三陽商会」の社長が“ヒント”を明かす

「バーバリーを導入したのは1970年のことです。40年以上にわたって三陽商会の旗艦ブランドとして、売上の大半と利益のほとんどを担っていました。それが2015年に契約が切れたことで、屋台骨がなくなってしまいました」

そう語るのは2020年より三陽商会で社長を務める大江伸治氏だ。”屋台骨”をなくした三陽商会は1000億円規模だった売上を大きく減じ、利益の大半を失った。以降、収益の保全策を打つがなかなか奏功せず、契約終了以降、5期連続の赤字に終わった。

大江社長は立て直しが上手くいかなかった理由をこう分析する。

「なぜ上手くいかなかったのかというと、やはり従業員みんながバーバリー時代の栄光を知っていたからなんですよね。だから一定の需要規模にこだわって、代替ブランドの『マッキントッシュ ロンドン』などを導入した」

コロナの“劇薬効果”

そんな赤字体質だった三陽商会に“大ナタ”をふるったのが大江社長だった。徹底した業務効率化を図り、コロナ禍を経て黒字転換を成功させた。

「コロナで店舗が休業になり、売上そのものが消滅してしまった。そのため、再生プランで設定した2年間で黒字化という目標も未達に終わりました。けれど、コロナという緊急事態には一種の「劇薬効果」があった。システム刷新には現場からある程度抵抗がありましたが、売上の消滅を前に、“もうやらざるを得ない”と逆に構造改革が加速されたという側面もあります。結果として、就任3年目にして黒字化を達成しました」

しかし、赤字体質とコロナ禍を乗り越えた今、待ち構えるのは物価高だ。被服費を節約するため、ファストファッションブランドやコンビニで衣類を買って済ます例も若者を中心に増えている。

アッパーミドル（上位中間層）を狙う三陽商会としては、ファストファッションブランドの隆盛は不利なように思えるが、大江社長は消費者の動向をこう語る。

「百貨店を見ていても、従来の富裕層に加えて最近は可処分所得が高く嗜好性を持った若いエントリーユーザーが増えています。ラグジュアリーブランドが価格高騰で苦しむ今、高級品と遜色ない商品を手ごろな値段で購入したいという層の拡大に伴って、我々の出番が増えてくるのではないかと思っています。やはり若い世代の方が多様な嗜好を持っていまして、徹底的に安いものを買いたいという需要もあれば、高くてもきちんとしたものを買いたいという需要もある」

いわゆる「メリハリ消費」にこそ、勝機があるというわけだ。

デイリー新潮編集部