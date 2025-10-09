「ストップ!!ひばりくん!」、「すすめ!!パイレーツ」などのギャグ漫画で知られ、近年はイラストレーターとしても活躍している江口寿史氏。今なお第一線で活躍するクリエイターとして知られ、各地の美術館で開かれている個展も好評を博しているが、そんな江口氏のXが大炎上している。

【画像】江口氏が手がけた、韓国映画「シークレット・メロディ」の日本公開版ポスター

10月3日、江口氏は自身のXを更新。「ルミネ荻窪」で10月18日〜19日かけて開催される「中央線文化祭2025」のために描き下ろしたイラストに関し、Instagramに流れてきた“完璧に綺麗な横顔”の写真を、本人の承諾を経ず、トレースしたうえで制作していたと発表した。

江口寿史氏（江口氏の公式インスタグラムより）

しかも、イラストのモデルになった写真の女性が、ルミネに問い合わせたことによって、江口氏がトレースしていたことが発覚したのである。これを知ったネット民の間から批判コメントが殺到。Ｘでは「江口寿史」がトレンド入りする事態となり、大炎上してしまった。なお、問題の江口氏のポストは現在削除されている。【文＝山内貴範】

トレース自体は“悪”ではない

騒動は各方面に広がっている。「ルミネ荻窪」では、10月19日に江口氏が出演するトークショー『中央線と漫画と人生と』が開催される予定だったが、今回の問題を受けて、中止が決まった。千葉県の柏市役所は昨年、市制施行70周年を記念して、「広報かしわ」2024年11月号の表紙イラストを江口氏に依頼して制作した。こちらもトレース疑惑が生まれており、柏市議会議員の助川忠弘氏のXによると、市にも問い合わせがきているようだ。

SNSを見ると江口氏を批判するコメントが多く、なかには誹謗中傷ととれるレベルの、攻撃的で、過激なコメントも少なくない。しかし、ここで間違ってはいけないのは、写真を参考にイラストを描くのは問題ないし、必ずしもトレース自体は悪いことではない、ということである。しかし、SNSを見るとトレースが悪であり、創造性のない行為で、諸悪の根源であるかのように語っている人が少なからずいる。

写真を参考に絵を起こすことは、漫画、イラスト、デザイン、美術の世界では普通に行われていることで、何ら問題はない。今回、騒動が起こった原因は、江口氏が写真の女性の許可を得ずにトレースし、イラストを作成し、発表したためである。こうなると、著作権や肖像権の点から、問題が発生してしまうのは避けられない。

自分で撮った写真をトレースするのであれば問題はないし、他人の写真でも許可をとって使えば大丈夫だ。江口氏がそれを怠ったため、問題になっているのである。ただ、一昔前であれば、漫画家やイラストレーター、デザイナーが雑誌の写真を無許可でトレースしたり、加工したりして使うことは普通にあったし、そういった行為に社会が寛容であったのも事実であろう。

ある漫画は背景の絵が有名な写真集の丸写しであったりするし、別の漫画ではやはり雑誌の写真を参考にワンシーンが描かれたり、扉絵などのイラストが描かれた例もある。しかし、時代は変わり、現在はこのような行為をよろしくないと考える風潮が生まれている。江口氏が、そういった風潮に関心が及んでいなかった可能性はあるだろう。

江口氏のポストがネット民の感情を逆なで

ただ、江口氏のポストにも問題があった。投稿された数分後に見た筆者は、「ああ、これは100％炎上するだろうなあ」「やばそう」と思ったが、見事に予想通りになってしまった。江口氏はこのポストを行った時点で、写真の女性と話し合いを済ませ、円満に解決していたのである。本来であれば、それでなんら問題がないはずであった。

ところが、ポストには江口氏から謝罪のコメントが一言もなかったのである。これが、ネット民の感情を逆なでしたと思われる。おそらく、「本人の許可を得ずに写真を使用してしまった」「申し訳ありませんでした」とでも書いていれば、一時的には炎上したかもしれないが、ここまでの大炎上に発展しなかった可能性が高い。

そして、江口氏はモデルになった女性に対して、“今後の活動にも注目してくださいね”と書いた。この一文が、ネット民からは“上から目線”と取られたようである。結果、「何様のつもりか」「勝手に使っておいて、よくそんなことを言えるな」といった趣旨のコメントが相次いで寄せられることになってしまった。

東京オリンピックのエンブレム騒動など、過去のネット炎上事件で同じことが起こったように、ネット民は叩くターゲットを決めるとその人物の過去の言動を発掘し、追い詰める。今回も、江口氏が過去にXにポストしていた「資料のトレースは少なかれあることなんですけど、そのまんま写しちゃうのは想像力欠如だと思います」という一文が取り上げられ、ネット民は「お前が言うな」という主旨の指摘をしていた。

怒りが収まらないネット民は、江口氏の過去のイラストについても“検証”をはじめた。すると、江口氏が描いた「Zoff」や「デニーズ」のイラストの元になったと思われる写真が次々に発見され、さらなるトレース疑惑が生まれることになった。現在も炎上は続いており、一向に収まる気配はない。

トレースにも極めて高度な技術が必要

確かに江口氏の行動や発言には問題があったと思う。しかし、筆者が残念なのは、今回の騒動で、江口氏の過去の業績を全否定するような論調のポストがネット上に蔓延していることだ。江口氏を“トレーサー”などと揶揄する人もおり、“こんな絵なんて、自分でも描ける”という論調でコメントする人も相次いでいる。

“自分でも描ける”と考えた人は、女性の写真を自らトレースし、“江口寿史風”と称して投稿していた。しかし、筆者が見た限り、そのトレースされた絵は極めて稚拙であり、まったく魅力が感じられないものだった。トレースは読んで字の如く線をなぞる行為だが、“なぞるだけだから誰でもできる”と思っている人が非常に多い。これは大きな誤りである。なぞる行為は極めて難しいのである。

筆者は江口氏の絵は、単なるトレースではまったくないし、独自の色使いなどのアレンジを加えており、創造と評するに値すると思っている。「中央線文化祭2025」のイラストでも、元になった写真をそのままトレースするのではなく、女性の顎のラインや髪の毛まで、一本の線を選び抜くまでかなりの神経を使っているのがわかる。また、線を太くするか、細くするかでも、絵はかなり違った印象になる。

トレースを“手抜き”と見なす人がいるが、少なくとも江口氏は手を一切抜いていないし、完成したイラストは江口氏の創造性が発揮された作品と呼ぶにふさわしいものだ。しかし、線の個性と言ったところで、絵を積極的に見ていない人には理解し難いのかもしれないし、それゆえ、「トレース」「パクリ」という言葉が独り歩きしてしまい、江口氏への個人攻撃がエスカレートしているのだといえる。

江口氏の業績を否定するべきではない

いずれにしても、江口氏が写真の女性の許可を得ずに、トレースを行い、イラストを制作したことは、本人が語っているように事実なのだろう。しかし、トレースを行ったからといって、江口氏に「画力がない」「トレーサー」などと揶揄するのは慎むべきだし、それは間違いだということだ。江口氏に対する誹謗中傷、名誉棄損につながる恐れもある。

江口氏は極めて画力が高いし、線の一本一本に個性がある。何より、誰が見ても“江口寿史風”とわかる絵柄を確立しているし、現代美術の分野でも江口氏の影響を受けたアーティストも数多い。また、トレースは決して悪いことでもないし、創造性のない行為でもない。繰り返すが、江口氏は許可を得ていれば何ら問題がなかったわけで、業績が否定されるべきではないと思う。ここは強調しておきたい。

今回の騒動を受けて、江口氏が改めてどのようなコメントを発表するのか。対応に注目が集まっている。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部