【難読漢字】「満天星」って読めますか？ クイズ番組で出たら即答できる？

あなたは読めますか？

突然ですが、「満天星」という漢字、あなたは読めますか？

実は、ある美しい植物の名前の一部なのですが、この漢字を見ても、なかなか読み方がピンとこない方が多いのではないでしょうか？

気になる正解は……

「どうだんつつじ」でした！

この「満天星」という表記は、「どうだんつつじ」の別名に当たります。その意味は、春に咲く小さな白い花が、まるで満天の夜空にきらめく星のように見えることから付けられた、非常にロマンチックな名前です。

また、「どうだんつつじ」という和名の由来には、枝分かれする様子が、昔の油皿を乗せる「灯台（とうだい）」の脚に似ていることから、「灯台躑躅（とうだいつつじ）」と呼ばれ、それが転訛して「どうだんつつじ」になったという説もあります。

この木は春の白い花だけでなく、秋には葉が真っ赤に紅葉し、「満天星紅葉（どうだんもみじ）」と呼ばれるほど美しいことでも知られています。

例文としては、「庭の満天星（どうだんつつじ）が、今年も真っ赤に色づいた」「春になり、生け垣の満天星に鈴のような白い花が咲き始めた」のように使われます。

季節によって違った美しさを見せてくれる、風情のある木です。この機会に、読み方と漢字の持つ意味を覚えておくと、街中で見かけたときに、より深く楽しめますね。

