2025年10月6日、4月の開会式以来、2回目となる大阪・関西万博を視察された天皇皇后両陛下。「日本館」で、吉村大阪府知事らの出迎えを受けられた両陛下は、「国連パビリオン」や「国際機関館」、「いのちの未来」などを見学された。会場では多くの歓声に笑顔で応えられた。

【写真】雅子さまのロイヤルブルーのセットアップ全身姿を見る。他、佳子さまの「99000円」スカートコーデなども

皇后雅子さまはロイヤルブルーのパンツスーツをお召しになり、天皇陛下はネイビーのジャケットにライトブルーのストライプのシャツを合わせていた。おふたりは、ブルーのリンクコーデでお出ましになった。

高貴なカラーは雅子さまの定番カラー

ロイヤルブルーは雅子さまの定番カラーの一つであり、今年の4月に出席された「日本国際賞」の授賞式や、7月にモンゴルで開催されたスポーツの祭典の開会式でもロイヤルブルーを選ばれている。

ロイヤルブルーは「高貴な」を意味する。その名の通り、格式のある場にぴったりの色で、雅子さまもフォーマルな場でよく選ばれている。

重厚感のあるロイヤルブルーを白いアイテムで軽やかに

雅子さまのように、ホワイトのインナーをプラスすることで、爽やかな印象がプラスされ、鮮やかで深みのあるロイヤルブルーを引き立たせている。また、フォーマルさを少し軽減し、親しみやすさを演出している。

アクセサリーは瑞々しいパールのイヤリングとネックレスをチョイス。チェーンが見える間隔で配置されたパールのステーションネックレスが、軽やかで抜け感のある印象を与え、ロイヤルブルーの重厚感をやわらげていた。

シーンにあわせ、ロイヤルブルーの印象を自在に変えられている雅子さま。色合わせを熟知している様子からファッションセンスの高さが伝わってくる。