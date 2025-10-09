「元気なうちになるべく早く年金を受け取りたい」と考える人にとって、年金の繰上げ受給は有効な選択肢でしょう。また、繰上げの減額率が緩和されたことで「年金繰上げはお得」というイメージも広まっているようです。しかし、安易な繰上げ受給は思わぬ悲劇を招くかもしれません。インターネットの情報から年金繰上げを選んだ62歳女性の事例をもとに、年金繰上げ受給に潜む“落とし穴”をみていきましょう。五十嵐義典CFPが解説します。

“ネットに踊らされた”62歳女性の悲劇

今回紹介するAさんは、国民年金のみに加入していた専業主婦です。彼女は長い間、国民年金の第3号被保険者でした。

そんなAさんは61歳になる2024年、スマートフォンでニュースをチェックしていたところ、「年金繰上げ受給」という制度を知ります。さらに、「1ヵ月あたりの繰上げ減額率が0.5％から0.4％に下がり、繰上げしやすくなった」という情報も目にしました。

さらに後日、繰上げしなかった場合（65歳開始の場合）と61歳0ヵ月で繰上げした場合の、生涯の受給累計額の逆転年齢が、減額率0.5％では77歳8ヵ月頃だったのに対し、0.4％になったことで82歳前になる、という話も耳にしました。

これを知ったAさんは「年金は受け取れる時に受け取って、元気なうちに使ったほうがいいかもしれない。それに、逆転年齢も82歳なら許容範囲かな」と考えるように。

夫のBさん（当時60歳）は繰上げについて難色を示していましたが、Aさんは自分の年金を自分で使いたいと考え、そのまま61歳0ヵ月での繰上げ受給の手続きを年金事務所で進めます。65歳開始の額より19.2％減額（0.4％×48月）されて受給が始まりました。

Aさんを襲った“第一の悲劇”

繰上げをして自分の年金を自由に使えていると感じたAさん。しかし、繰上げをしてから1年後、Aさんが62歳になって間もなく、Bさんが病気で亡くなってしまいました。

生前、元気に働いていた夫の突然の死に、Aさんは大きな衝撃を受けます。

その後、Bさんが亡くなったことでAさんは遺族厚生年金が受給できることを知りました。Bさんが厚生年金に加入していたため、寡婦加算（65歳になるまで加算）も含めて年間165万円支給される計算です。

悲しみに暮れるAさんを待ち受けていた“第二の悲劇”

しかし、Aさんの悲劇はこれで終わりませんでした。

Bさんの死亡当時（2025年）、Aさんの老齢基礎年金は年間62万円程度（77万円から19.2％減の額）でしたが、65歳になるまで、新たに発生した遺族厚生年金（165万円）とすでに繰上げした老齢基礎年金（62万円）のうち、どちらかしか受給できないのです。

そのため、Aさんは渋々老齢基礎年金よりも高い遺族厚生年金の受給を選択することになり、そこから老齢基礎年金は支給停止になってしまいました。

65歳以降は「減額された老齢基礎年金」と遺族厚生年金（寡婦加算なしの102万円）をあわせて受給できますが、65歳までの3年間は、せっかく繰上げした老齢基礎年金を受給することができません。

老齢基礎年金を繰上げしていなければ、3年間の老齢基礎年金の調整はなく、65歳以降「減額されていない老齢基礎年金」と遺族厚生年金で受給できるところだったのでした。

繰上げの注意点はしっかり確認を

Aさんは繰上げ受給を申請する際、年金事務所で遺族厚生年金との調整についてもきちんと説明を受けています。

しかしその当時、Aさんは夫Bさんが亡くなるとは夢にも思わず、その説明については軽く聞き流し、そのまま繰上げの手続きを進めていたのでした。

またAさんがネットで見た情報は、繰上げによる減額率の緩和のことばかりが取り上げられ、遺族厚生年金との調整の注意点については特に触れられていませんでした。そのため、Aさんはこの点を深く考えていなかったのです。

繰上げをしていなければ、65歳までは遺族厚生年金（165万円）のみを受給し、65歳以降も減額なしの老齢基礎年金（77万円）と遺族厚生年金（102万円）の合計（179万円）で受け取れることになっていました。

しかし繰上げの結果、3年間の調整が発生したことから、遺族厚生年金も含めて受給累計額の逆転時期を見ると、69歳3ヵ月頃となりました。当初想定していた82歳前と比べると、逆転時期がかなり早まっていることがわかります。

「細かいところをきちんと確認しなかった自分が悪いのはわかっています。けれどネットでは『繰下げは損』『繰上げは得』という情報ばかり取り上げられているから……正直騙された気持ちです」と後悔を口にするAさん。

繰上げ受給は減額率についてはよく強調されますが、減額率そのものだけでなく、遺族厚生年金のような他の年金との調整などその他の注意点についても理解しておくことが大切です。長くなることも想定される年金生活。自身の受給見込額や自身に関係する制度上の注意点は、あらかじめ慎重に確認しておきましょう。

五十嵐 義典

CFP

株式会社よこはまライフプランニング 代表取締役