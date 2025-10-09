「毎日残業はありえない」職場の先輩が語ったこと｜公務員の夫と修羅場になった話【ママリ】
最近、帰りが遅い夫・邦夫から石けんの匂いがしてモヤモヤする佳奈さん。職場の元先輩・香に相談すると、「黒に近いグレー」と言われます。
残業の話はありえないとはっきり言う香。このあと、邦夫の嘘が次々と暴かれます。
水曜日はノー残業デーとなっていることを知った佳奈さん。例外は認められないということで、強制的に帰らされているようです。
別館で業務をこなす邦夫は、物理的に残業は無理な状況。それでも残業と言っていたのには、それなりの理由があるということです。
夫の嘘を目の当たりにし、涙があふれる佳奈さん。少しでも間違いであってほしいという願いは届きませんでした。ひとりでどこかへ寄っていることも考えられますが、最悪の事態を想定してしまいますね。
妻を見下す浮気夫を成敗
この物語の主人公・佳奈さんは、最近夫・邦夫の態度が冷たくなったことに違和感を覚えていました。仕事の残業が増え、帰りも遅くなりがち。ある日、帰宅した邦夫から石けんの香りが漂っていることに気づきますが、問いかけてもはぐらかされてしまい、佳奈さんの不安は膨らむばかりです。
そんな中、職場の先輩だった香に相談したところ、邦夫の「残業」はどうやら嘘だったことが発覚。さらに後輩の星野の協力を得て、佳奈さんは夫の行動を調べ始めることになります。夫婦としてきちんと向き合いたいと願う佳奈さんは、邦夫と話そうと何度も試みますが、彼は話を避け、自分は何もやましいことはないと高圧的な態度を崩しません。納得のいかないままではいられなかった佳奈さんは、ついに自ら証拠を集める決意をします。たとえ真実を知ることがつらいものであっても、自分の気持ちを無視され続けるわけにはいかないと立ち上がったのです。
本来、夫婦は対等な立場で話し合い、問題を解決していくものです。それなのに、佳奈さんの不安や疑問に向き合おうとせず、見下すような態度を取る邦夫の姿勢は、パートナーとして誠実さに欠けるものといえるでしょう。この作品は、傷つきながらも自分の気持ちに正直に生きようとする佳奈さんの姿を描いています。相手の言葉や態度に振り回されるのではなく、自分自身の未来のために一歩踏み出す勇気が伝わってくるエピソードです。
