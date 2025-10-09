プロ野球・DeNAは9日、海外ウインターリーグへ4選手を派遣することを発表しました。派遣されることになったのは、中川颯投手、益子京右選手、吉岡暖投手、田内真翔選手です。

中川投手と益子選手が派遣されるのは、オーストラリア国内で行われるプロ野球リーグである「オーストラリアン・ベースボールリーグ（ABL）」。11月から1月までの期間、レギュラーシーズンとポストシーズンを行い、豪州No.1チームを決定するリーグです。中川投手と益子選手は、DeNAの2025年シーズン全日程が終了したのち、「ブリスベン・バンディッツ」の一員として参加するとのことです。

中川選手は「今年感じた課題の克服や、トレーニングと実戦を並行しながらレベルアップ、パワーアップをしたいと思い、希望いたしました」とウインターリーグへの参加理由を発表。益子選手も「異国でしか得られない学びを来シーズンで活かすために成長してきます」と語っています。

一方、吉岡投手と田内選手が派遣されるのは、ドバイにて開催される中東と南アジアを拠点とするプロ野球リーグである「ベースボール・ユナイテッド」。11月中旬から 12月中旬までの期間、レギュラーシーズンとポストシーズンを行い、No.1 チームを決定するリーグです。両選手は、DeNAの2025年シーズン全日程が終了したのち、「ミッドイースト・ファルコンズ」の一員として参加します。