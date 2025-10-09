小川菜摘、夫・浜田雅功との“結婚記念日”肩を寄せ合うショット公開
タレントの小川菜摘（62）が9日、自身のSNSを更新。夫のダウンタウン・浜田雅功（62）らと結婚記念日を祝福したことを報告。夫婦で肩を寄せ、花束を抱えるショットも公開した。
【写真】小川菜摘、夫・浜田雅功との“記念日”ショット
投稿で「10/8は、36回目の結婚記念日でした」と報告。お気に入りの店で「仲間の皆んなでお祝い してもらいました」「女将さんとも長いお付き合いです」「いつも私の舞台を観に来て下さいます」と紹介。「仲良しのスタイリストのみきてぃや、フラワーアーティストのナオちゃんからもお店にお花をサプライズ」「嬉しい〜楽しい宴になりました」とつづった。
ハッシュタグには、YOU、ライセンス・井本貴史、どりあんず・堤太輝、ゲラゲラ星人の名前が添えられており、写真も公開。「ゲラゲラ星人の来店を快く受けて下さった、もりかわの大将と女将さんの器の大きさに感謝です」「ほんとすみません ゲラゲラ星人てなんやねん」と紹介した。
