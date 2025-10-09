¿ÜÆ£ÍýºÌ¡¢É×¡¦ÀîÅçÆ»¹Ô¤µ¤ó¤Î9²óÌÜ¤ÎÌ¿Æü¤òÊó¹ð¡¡Ì¼¤¿¤Á¤È¤Î²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥ÈÅº¤¨»×¤¤¤Ä¤Å¤ë¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Õ¤È¼ä¤·¤¯¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¿´¤ËµïÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¿ÜÆ£ÍýºÌ¡Ê49¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö10·î9Æü¡£ÀîÅçÆ»¹Ô¡¢À¸¤È´¤¤¤¿Æü¤«¤é9Ç¯ÌÜ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2016Ç¯¤ËÇ¾¼ðáç¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥µ¥Æ¥é¥¤¥Ä¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¡¢ÀîÅçÆ»¹Ô¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯47¡Ë¤Î9²óÌÜ¤ÎÌ¿Æü¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä¹½÷¡¢¼¡½÷¡¢À¸Á°¤ÎÀîÅç¤µ¤ó¤È»£±Æ¤·¤¿²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×ÀîÅç¤µ¤ó¤Î¸ª¤òÊú¤¾Ð´é¡¢¿ÜÆ£¤¬¸ø³«¤·¤¿²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿ÜÆ£¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Õ¤È¼ä¤·¤¯¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¿´¤ËµïÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤É¤¦¤«³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀîÅç¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÄº¤±¤ëÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÀîÅç¤µ¤ó¤ÎËÂ¤¤¤À²»¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÌÄ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀîÅç¤µ¤ó¡¢¥®¥¿¡¼¤ò°ú¤¯»Ñ¤È¡¢¤¢¤Î²ÎÀ¼¡¢·è¤·¤ÆËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¶Ê¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤¡ªÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤é¤«¤é¤ÎÁÛ¤¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀîÅç¤µ¤ó¤Ï2012Ç¯¤Ë12·î¤ËÇ¾¼ðáç¤Î¾É¾õ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢Íâ13Ç¯¤«¤é³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤â5·î¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ÇÉüµ¢¡£15Ç¯9·î¤ËºÆÈ¯¤·¡¢16Ç¯6·î¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯10·î9Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
