【BAMBI WATER】1枚で温活＆美尻♡「スタイルショーツ スーパーハイ」

“Quality Wear”ブランド【BAMBI WATER（バンビウォーター）】から、待望の新作『スタイルショーツ スーパーハイ』（税込1,890円）が登場！シリーズ累計400万個を突破する人気シリーズから誕生した本作は、冷え対策とヒップメイクを同時に叶えるスーパーハイウエストタイプ。遠赤外線加工素材でお腹を包み込みながら、すっきりシルエットを実現。

温活も叶う♡遠赤外線加工のスーパーハイ設計



『バンビウォーター スタイルショーツ スーパーハイ』は、従来モデルよりウエスト丈を約11cm高く設計。遠赤外線加工を施した素材が、お腹まわりや腰まわりをじんわり温め、冷え対策をサポートします。

腹巻きのようなぬくもりを感じながらも、厚みを抑えた軽い着用感でアウターにも響きにくいのがポイント。寒さが気になるこれからの季節にぴったりのアイテムです。

美尻を叶える立体設計でヒップラインもきれい



柔らかなナイロン混素材でヒップ全体を包み込み、自然な丸みをキープ。履くだけで美尻ラインをメイクできる設計です。さらに幅広ゴム仕様で食い込みにくく、長時間の着用でも快適。

おうち時間はもちろん、外出時もすっきりとしたシルエットをキープしてくれます。機能性と美しさを兼ね備えた、まさに“理想のデイリーショーツ”。

ナイトブラと合わせてトータルケアを



『スタイルショーツ スーパーハイ』は、人気の「バンビウォーター スタイルナイトブラ」と同素材で開発。上下で揃えて着用すれば、心地よいフィット感と一体感を楽しめます。

お腹からヒップまでしっかりサポートしながら、見た目にもスマート。機能美を追求したBAMBI WATERらしい上質な仕上がりです。

1枚で“あたため×美ライン”を叶える新定番



『バンビウォーター スタイルショーツ スーパーハイ』（税込1,890円）は、温活ケアとヒップメイクを両立する欲張りショーツ。

軽やかな着け心地とスタイリッシュな見た目で、日常にも特別な日にもフィットします。おしゃれも快適さも諦めたくない大人の女性にぴったりな一枚♡

毎日のインナーから、自分をやさしく整える習慣を始めてみませんか？