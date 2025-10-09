¡Ö¿å¥À¥¦£´À¤Âå¥ê¥ì¡¼¡×¤Ë42ºÐ½÷À¥¿¥ì¥ó¥ÈÅÐ¾ì¤â£´ÅÙÌÜÎ¥º§¤Ï¡Öº£¡¢Àä»¿ºÛÈ½Ãæ¡×¾×·â¹ðÇò
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¡×ÎÓ²¼À¶»Ö»á¡Ê60¡Ë¤Î¸µºÊ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÈþÆà»Ò¡Ê42¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¡Ö4À¤ÂåÂÐ¹³¥ê¥ì¡¼¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Æ±´ë²è¤Ï¡Ö»Ò¡×¡ÖÊì¡×¡ÖÁÄÊì¡×¡ÖÁ¾ÁÄÊì¡×¤Î4À¤Âå¤Ë¤è¤ë¥ê¥ì¡¼¡¢º£²ó¤ÇÂè4ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£ÁÄÊìÈþÆà»Ò¤ÏÂ¹¤ÎÎ°°¦¡Ê¤ê¤¢¡á5¡Ë¤µ¤ó¡¢Ä¹½÷¤ÎÇµ°¦Î°¡Ê¤Î¤¨¤ë¡á24¡Ë¤µ¤ó¡¢Á¾ÁÄÊì¡Ê66¡Ë¤Î4¿Í¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£
ÈþÆà»Ò¤Ï¼«¿È¤ÎÎ¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö3¿Í¤Ç¤¹¡¢3¿Í¤À¤±¤É4²ó¡£1ÈÖÌÜ1ÈÖÌÜ2ÈÖÌÜ3ÈÖÌÜ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤¬ÊäÂ¡£ÈþÆà»Ò¤ÏºÇ½é¤ÎÉ×¤È¤Î´Ö¤ÇÄ¹ÃËÀ±²»¡Ê¤·¤ª¤ó¡á25¡Ë¤µ¤ó¡¢Çµ°¦Î°¤µ¤ó¤ò½Ð»º¤·Î¥º§¡£Æ±¤¸ÃËÀ¤È2ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤Ç¼¡½÷É±Îï¡Ê¤¤é¤é¡á21¡Ë¤µ¤ó¡¢»°½÷ÐÔÌ´¡Ê¤é¤¤¤à¡á19¡Ë¤µ¤ó¡¢»Í½÷ÈÞ¿é¡Ê¤Ò¤¹¤¤¡á18¡Ë¤µ¤ó¤ò½Ð»º¤·¡¢ºÆÅÙÎ¥º§¡£¼¡¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¡×ÎÓ²¼À¶»Ö»á¤È·ëº§¤·¡¢¸Þ½÷Ï¡¡¹¤µ¤ó¡Ê¤ì¤ó¤È¡á13¡Ë¤µ¤ó¤ò½Ð»º¤·¡¢2Ç¯¤ÇÎ¥º§¡£3ÈÖÌÜ¤ÎÉ×¤È¤Î·ëº§¤Ç¤ÏÏ»½÷Í®ÅÔ¡Ê¤æ¤º¡á8¡Ë¤µ¤ó¡¢¼·½÷¾®Àã¤µ¤ó¡Ê6¡Ë¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é3ÈÖÌÜ¤ÎÉ×¤È¤ÎÎ¥º§¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÈþÆà»Ò¤Ï¡Öº£¡¢Àä»¿ºÛÈ½Ãæ¤Ç¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½ÆÀ¼²»¤Ç½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
24ºÐ¤ÇÈþÆà»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿Á¾ÁÄÊì¤Ï½ÏÇ¯Î¥º§¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Çµ°¦Î°¤µ¤ó¤Ï17ºÐ¤ÇÇ¥¿±¤·¡¢18ºÐ¤Ç½Ð»º¡¢ÈþÆà»Ò¤¬ÁÄÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï38ºÐ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î1Ç¯Á°¤ËÈþÆà»Ò¤Ï¼·½÷¤Î¾®Àã¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Çµ°¦Î°¤µ¤ó¤ÏÉ×¤ÎÉÔÎÑ¤ÇÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£